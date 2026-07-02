Uzman erbaş ve erlere ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Buna göre, sözleşmeli er ve erbaş olarak en az 7 hizmet yılını dolduran ve görevinden ayrılanlara, kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere yüzde 10 kontenjan ayrılacak.

Kanunla birlikte, en az 7 yıl hizmet yapmış ve 41 yaşını doldurmamış sözleşmeli erbaş ve erler, belirlenen şartları taşımaları halinde çeşitli kamu kadrolarına başvurabilecek.

HANGİ KADROLARDA İSTİHDAM EDİLECEKLER?

Düzenleme kapsamında erbaş ve erler, belirlenen şartları taşımaları halinde infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru ile itfaiye eri kadrolarında istihdam edilebilecek.