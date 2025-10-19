Geçtiğimiz haftayı yüzde 8'in üzerinde yükselişle tamamlayan ons altın, son 5 yıldaki en sert rallisini yaşadı.



Türkiye'de altın piyasalarının nabzı olan Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları 10 bin lirayı aşarken, yılın ilk aylarından bu yana kesintisiz yükselen altında neler yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.



Altın ve para piyasalarına ilişkin yorumlarıyla tanınan İslam Memiş, yaşanan yükselişlerin beklentilerin çok üzerine çıktığını hatırlatarak, yakın zamanda sert bir düzelme hareketi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ TRENDİ YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK



Altın fiyatlarında kısa süreli bir düşüş trendi yaşanacağını belirten Memiş, yaşanan yükselişlerin beklentilerin çok üzerine çıktığını hatırlatarak, bu seviyelerden mutlaka kar satışlarının geleceğine dikkat çekti.



Memiş'in uyarılarının ardından xauusd paritesinde 150 doları aşan bir düşüş görülürken, uluslararası finans kuruluşları geçtiğimiz ayı tarihi yükselişle tamamlayan altının yıl sonuna kadar yeni bir yükseliş serisi yaşamayabileceği uyarısını yineledi.

FİYATLARI ÜLKELERİN TALEPLERİ YÜKSELTİYOR



Türkiye'de daima '1 numaralı yatırım aracı' olarak görülen altına bireysel yatırımcılar ve şirketler yoğun bir ilgi gösterse de, finans kuruluşlarına göre yaşanan yükselişlerin arkasında ülke merkez bankalarının aldığı tonlarca altınlık alım-satımlar yatmakta.



Çin başta olmak üzere birçok ülke, 2025 yılı içerisinde altın talebini artırmış ve uluslararası piyasalardaki altın rezervlerine hücum ederek fiyatların kontrolsüz şekilde yükselmesine neden olmuştu.





