Tropikal Pasifik'teki Nino 3.4 bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklığı hızla artıyor. Columbia Üniversitesi'ne bağlı Uluslararası İklim ve Toplum Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Nisan-Mayıs döneminde uzun dönem ortalamasının 0,98 derece üzerindeki anomali, Haziran'da 1,55 dereceye yükseldi. Son ölçümlerde bu fark 2,1 dereceye ulaştı.

Uzmanlar, sıcaklığın uzun dönem ortalamasından 0,5 derece üzerinin zayıf, 1,5 derece üzerinin güçlü, 2 derece ve üzerininse çok güçlü bir El Nino anlamına geldiğini belirtiyor. Ağustos-Ekim dönemi için öngörülen 2,9 dereceyi aşan bir tahmin gerçekleşirse, 1997-1998 ve 2015-2016 olaylarından daha güçlü bir senaryo ile karşılaşılabileceği kaydedildi.

"İKİ SİSTEMİN ETKİLERİ BİRİNE EKLENİYOR"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino'nun dünya genelinde ortalama sıcaklıklarda yukarı yönlü bir sıçramaya yol açacağını vurguladı. Kurnaz, "Dünya genelinde ortalama sıcaklıklarda yukarı yönlü bir sıçrama olacak" dedi.

Kurnaz, El Nino'ya ek olarak Pozitif Hint Okyanusu Dipolü'nün de oluşmasının beklenmesine dikkat çekti. Bu iki sistemin aynı döneme denk gelmesinin etkileşimi güçlendirdiğini belirten Kurnaz, "Pozitif Hint Okyanusu Dipolü'nün aynı döneme denk gelmesi ki bu çakışma, iki sistemin etkilerini birbirine ekleyerek bölgesel risklerin geçmiş dönemlere kıyasla daha keskin yaşanmasına zemin hazırlıyor" diye konuştu.

Geçmişte, 1997-1998 döneminde Avustralya'nın doğusu ve Endonezya'da kuraklığın tek başına El Nino'ya göre daha belirgin olduğu gözlemlenmişti. Bu çakışma, bölgede kuraklık riskini artırırken, ekvatoral Doğu Pasifik kıyıları ile Güney Amerika'nın batısında aşırı yağış ve sel riskini de beraberinde getiriyor. Atlantik'te ise kasırga aktivitesinin baskılanması öngörülüyor.

Türkiye açısından bakıldığında, Akdeniz havzası genellikle daha sıcak ve kurak bir sonbahar-kış eğilimi gösteriyor. Kurnaz, ülkede sıcaklık anomalilerinin sürmesi ve orman yangını riskinin uzun bir sezon boyunca yüksek kalmasının beklendiğini aktardı. Uzman, iklim değişikliğiyle birleşen bu etkilerin mutlak sıcaklıkları daha da yükselttiğini, aynı büyüklükteki bir El Nino'nun bugün geçmişe göre daha yüksek mutlak sıcaklıklara ve daha şiddetli kuraklıklara yol açabildiğini belirtti.