Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken birçok ilden 'kuraklık' haberleri gelmeye başladı; bazı illerde su kesintileri başladı, farklı çözümler için yetkililer harekete geçti.

Bu sıcak günlerde vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek 'serinletici' bir haber beklerken Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Meteoroloji Uzmanı Ahmet Köse, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini paylaştı.

Sözcü TV'de Simge Fıstıkoğlu ile 'İyi ki Hafta Sonu' programına konuk olan Köse, yurt genelinde yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz ay ülke genelinde yaşanan 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının ikinci dalgasının ağustos ortasında etkili olacağına işaret eden Köse, "Ancak ilk dalga kadar bunaltıcı olmayacak gibi görünüyor. Eski İstanbulluların da dediği gibi 'Ağustos’un yarısı yaz, yarısı sonbahar" dedi.

Yağışların olduğunu ancak bunların yetersiz olduğunu vurgulayan Köse, dün İstanbul'da kısmen olarak diğer yerlerde de yoğun görülen yağışların uzun süren kuraklığın etkilerini gidermede yetersiz olduğunu vurguladı.

Köse, ayrıca haziran ayında İstanbul’un yüzde 90 yağış azlığıyla "olağanüstü kurak" bir dönem geçirdiğini belirterek benzeri durumun Ege ve Türkiye'nin büyük bir bölümünde görüldüğünü de kaydetti.

Köse'nin değerlendirmelerinden öne çıkanlar özetle şu şekilde:

"Öncelikle bugün Bolu ve Çankırı çevrelerinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Ankara’daki gibi sel ve taşkın riskine neden olabilecek şiddetli yağışlar bekleniyor. Bu konuda uyarımızı yapalım.

Ülke genelinde, özellikle kuzey kesimlerde, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına geriledi. Yağışla birlikte bir nebze ferahladık. Ancak doğu bölgelerimizde sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde.

Hafta başından itibaren Karadeniz sahilleri boyunca, ayrıca Toroslar'ın Göller Bölgesi olarak adlandırdığımız ve Muğla'dan Kahramanmaraş’a kadar uzanan hatta, yağışlar görülecek. Bu durum perşembe gününe kadar devam edecek.

Perşembe günü ise yağışların etkisi biraz daha artacak. İstanbul başta olmak üzere, Ege Bölgesi ve İzmir çevresi hariç, yurdun büyük bölümüne yeniden yağışlı hava gelecek ve 3-4 gün süresince serinleyeceğiz. Sonrasında sıcaklıklar tekrar artacak.

Tahminlere göre, 10 Ağustos’tan itibaren sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor. Ama o tarihe kadar aralıklı olarak yağış almaya devam edeceğiz. Bu uzun aradan sonra gelen yağışlar sevindirici.

Zira haziran ayında İstanbul, yüzde 90 oranında yağış azlığıyla olağanüstü kurak bir dönem geçirdi.

Sadece İstanbul değil, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Karadeniz kıyıları ve Ege haricinde ülkenin büyük bir bölümü olağanüstü kurak geçti.

Bu durum, başta orman yangını riski olmak üzere pek çok sorunu gündeme getiriyor. İlçelerimizde su kıtlığı yaşanıyor.

Ve en çok suyu tarımda tüketiyoruz: yüzde 71 oranında. Sanayide yüzde 20, vatandaşlar olarak ise sadece yüzde 9’unu kullanıyoruz.

Eyyam-ı Bahur'un ilk dalgasını geçtiğimiz günlerde yaşadık. İkinci dalgası da 10 Ağustos’tan sonra bekleniyor. Ancak şu anki verilere göre, Temmuz’daki kadar boğucu olmayacak gibi görünüyor.

Eski İstanbullular iyi bilir: “Ağustos’un yarısı yaz, yarısı sonbahar.” Gerçekten de Ağustos’un ikinci yarısında sıcaklıklar biraz kırılır. Ama 2000 yılından sonra yapılan çalışmalarda şu tespit edildi: Yaz sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve mevsimlerde ötelenme var. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yaklaşık 25 günlük bir azalma; yaz ve kış mevsimlerinde ise uzama görülüyor. Bu da yaz mevsimini Eylül'ün 25’ine kadar uzatıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 aylık uzun vadeli tahminlerine baktığımızda: Ağustos ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağışlar ise mevsim normalleri civarında olacak. Eylül ayında da yine sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Ekim ayında ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde; ama yağışlar ne yazık ki mevsim normallerinin altında kalacak gibi görünüyor. Pastırma yazı dediğimiz dönem, Ekim sonu ile Kasım ortası arasıdır. Eğer Ekim ayında yağışlar az olursa, mevcut kuraklık devam eder ve su kıtlığı daha fazla ilimize yayılabilir. Bu nedenle idarecilerimizin bu tahminlere göre şimdiden tedbirli olması gerekiyor."