28 Şubat 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen EYT düzenlemesi ile milyonlarca vatandaşın emekliliği için 'yaş şartı' engeline son verilirken, söz konusu uygulamanın kapsamı 8 Eylül 1999 ve öncesi olarak belirlenmişti.



Bu durum, düzenlemeye esas tarihten kısa süre sonra işe girenlerin emekliliklerinin 10 ila 15 yıl arasında ertelenmesine yol açarken, vatandaşlar arasında ayrıma neden olduğu iddiasıyla tartışma konusu olan EYT'nin ardından 'kademeli emeklilik' tartışmaları gündeme getirilmişti.



'KADEMELİ EMEKLİLİK MUTLAKA ÇIKACAK'



Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, halihazırda devam eden durumun sürdürülemez olduğunu belirterek, emeklilikte kademe düzenlemesinin "kaçınılmaz" olduğunu vurguladı. Karakaş, "Kademe emeklilik eninde sonunda mutlaka çıkacak. Ben bununla ilgili net bir tarih de verdim." diyerek özellikle yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti. Aynı iş kolunda benzer şartlarla çalışanlar arasında prim günü ve yaş açısından büyük farklar olduğunu belirten Karakaş, bunun sürdürülemez olduğunu dile getirdi.

'EYT'YE BENZER BİR SÜREÇ YAŞANACAK'



Karakaş, EYT sürecinde yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, benzer bir senaryonun emeklilikte kademe için de geçerli olabileceğini söyledi. "EYT yasası çıkmadan önce devletin en yetkili ağızları dahi 'asla çıkmaz' diyordu ama çıktı. Kademe için de benzer bir süreç yaşanıyor. Karamsarlığa gerek yok." ifadelerini kullandı.



KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN TARİH VERDİ



Düzenleme için tarih veren Karakaş, 2027 yılında yapılacak genel seçimlerin bu konuda belirleyici olacağını ifade etti. Şu an hükümetin gündeminde yer almayan düzenlemenin, seçim sürecine girildiğinde siyasi gündeme taşınacağını öngördüğünü belirtti. Karakaş, "4 milyonu aşkın kişi bu düzenlemeyi bekliyor. 4 milyonun altında da değil. Dolayısıyla 4 milyon 300 - 4 milyon 400 civarında emeklilikte kademe bekleyen var. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde bu sayı seçimleri etkileyecek büyüklükte bir kitleye ulaşıyor" dedi.





'BÜTÇEYE EYT GİBİ YÜK BİNDİRMEYECEK'



Karakaş, emeklilikte kademe düzenlemesinin EYT gibi bir yoğunluk oluşturmayacağını da vurguladı. "Bu düzenleme çıktığında, herkes aynı anda emekli olmayacak. Çünkü burada adaletli bir geçiş süreci olacak. EYT’den farklı olarak sadece sigorta girişine göre bir kademelendirme söz konusu olacak." diyerek, hükümet açısından bu düzenlemenin uygulanmasının çok daha kolay olacağını belirtti.