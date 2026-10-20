Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle birlikte gözler yeni gelecek yağışlı hava dalgasına çevrildi. Afet risklerine karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen; Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerini kapsayan güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Şen'in açıklamalarında özellikle cuma akşamı İstanbul, önümüzdeki hafta ise güney sahilleri için yapılan su baskını uyarıları dikkat çekti.

CUMA AKŞAMI İSTANBUL'A DİKKAT

Bu yıl afet niteliği taşıyabilecek hava olaylarıyla sık sık karşılaşılabileceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, ilk yağış dalgasının Cuma günü Trakya üzerinden giriş yapacağını duyurdu. Sistemin sadece bir gece etkili olacağını belirten Şen, "Hafif bir yağış değil ama aşırı bir yağış da değil. Dolayısıyla Cuma akşamına İstanbul'da dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

GÜNEY SAHİLLERİNDE SU BASKINI TEHLİKESİ

Önümüzdeki hafta için Güney Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelik ciddi uyarılarda bulunan Şen, bu bölgelerde aşırı yağışların görüleceğini vurguladı. Özellikle Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris ve Bodrum'da su baskınları yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilerek vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları istendi. Şen ayrıca, kasım ayının ilk haftasında İstanbul ve Marmara Bölgesi dahil olmak üzere yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yağışların beklendiğini sözlerine ekledi.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kasım ayıyla özdeşleşen "pastırma sıcakları" konusuna da açıklık getiren uzman isim, bu meteorolojik olayın kasım ayının ikinci haftasında görülme olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Pastırma sıcağının bir sıcaklık dalgasından ziyade yüksek sıcaklık farkı olduğuna dikkat çeken Şen, "Gece minimum sıcaklıkla gündüz maksimum sıcaklık arasındaki farkın 20 derece civarında olması gerekir. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki bu fark pastırmanın oluşum süreci için önemlidir" dedi.