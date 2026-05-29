Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde süre daralıyor. 2026 yılına ilişkin emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran Pazartesi olarak uygulanırken, uzmanlar vatandaşların son güne kalmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Ekonomist Deniz Eresen, bu yıl özellikle büyükşehirlerde emlak vergisi yükünün daha fazla hissedildiğini belirterek, belediyelerin güncellediği taşınmaz değerlerinin vergi tutarlarını ciddi şekilde yukarı taşıdığını söyledi.

Eresen, son dönemde konut fiyatlarında yaşanan yükselişin yalnızca satış piyasasını değil vergi kalemlerini de doğrudan etkilediğini ifade ederek, “Birçok mülk sahibi geçtiğimiz yıla göre daha yüksek ödeme rakamlarıyla karşılaşıyor. Özellikle değer artışının yoğun yaşandığı bölgelerde fark çok daha belirgin hale geldi” dedi.

Ödemelerin gecikmesi halinde faiz ve ek maliyetlerin devreye gireceğini hatırlatan Eresen, resmi sürenin hafta sonu nedeniyle 1 Haziran’a uzadığını ancak belediyelerde yoğunluk oluşabileceğini belirtti. Dijital kanallar üzerinden ödeme yapılmasının daha hızlı ve güvenli olacağını söyleyen Eresen, e-Devlet ve belediyelerin online sistemlerinin aktif olarak kullanılabildiğini vurguladı.

KİRA FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Artan emlak vergilerinin dolaylı etkilerine de dikkat çeken Eresen, yükselen maliyetlerin zamanla kira fiyatlarına ve konut yatırım tercihlerine yansıyabileceğini ifade etti.

Özellikle birden fazla konuta sahip yatırımcıların giderlerinin arttığını belirten Eresen, bunun piyasadaki davranışları değiştirebileceğini söyledi.

Öte yandan belirli şartları taşıyan emekliler, geliri olmayan vatandaşlar, engelliler ve gaziler için emlak vergisi muafiyeti uygulanabildiği hatırlatılırken, bu haklardan yararlanmak isteyen vatandaşların belediyelere gerekli başvuruları yapması gerektiği belirtildi.