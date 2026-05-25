Kurban Bayramı nedeniyle başlayacak 9 günlük resmi tatil öncesinde piyasalarda hareketlilik sürerken, finans piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Bankaların ve resmi kurumların kapalı olacağı süreçte serbest piyasada oluşabilecek fiyat farklarına dikkat çeken Memiş, altın, gümüş ve dövizde kısa ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı.

TATİL ÖNCESİ İŞLEMLER İÇİN SON GÜN

İslam Memiş, yarın öğleden sonra itibarıyla iç piyasalarda işlemlerin büyük ölçüde duracağını belirterek, döviz büroları ve kuyumcuların açık olsa da makas aralıklarının genişleyebileceğini ifade etti. Nakit ihtiyacı bulunan ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşların işlemlerini geciktirmemesi gerektiğini kaydeden Memiş, bayram sürecinde serbest piyasada dalgalanmaların yaşanabileceğini söyledi.

EURODA DİKKAT ÇEKEN FİYAT FARKI

Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, dolar/TL kurunun kontrollü şekilde seyrini sürdürdüğünü ifade ederek yıl sonuna ilişkin beklentisinin 50-52 lira bandı olduğunu belirtti.

Euro tarafında ise dikkat çekici bir tablo oluştuğunu söyleyen Memiş, resmi kur ile Kapalıçarşı arasındaki farkın yatırımcı açısından fırsat oluşturabileceğini dile getirdi. Serbest piyasada euronun dolara kıyasla daha düşük seviyede işlem gördüğünü belirten uzman isim, döviz alımı yapacakların bu fiyatlamayı takip etmesi gerektiğini ifade etti.

ALTINDA YENİ HEDEFLER GÜNDEMDE

Ons altındaki hareketliliğin küresel gelişmelere bağlı devam ettiğini kaydeden Memiş, özellikle ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyledi. Ons altında geniş bantlı dalgalanmaların sürebileceğini belirten Memiş, yıl sonuna doğru yukarı yönlü beklentisini koruduğunu aktardı.

Gram altının mevcut seviyelerini “toplama süreci” olarak değerlendiren Memiş, yaz aylarında yükselişlerin hız kazanabileceğini ifade etti. Uzun vadeli yatırımcıların kısa süreli geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirdiğini belirten uzman isim, altın piyasasında yukarı yönlü beklentilerin sürdüğünü kaydetti.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Gümüş piyasasına da değinen Memiş, son aylarda altına göre daha güçlü bir performans görüldüğünü söyledi. Ons gümüşte yükseliş trendinin devam ettiğini ifade eden Memiş, gram gümüş tarafında da yeni direnç seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Piyasadaki geri çekilmelerin yatırımcı açısından fırsat olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Memiş, özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcıların gümüşe ilgisinin arttığını dile getirdi.