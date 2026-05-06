Nisan ayında jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle baskı altında kalan altın fiyatları, son gelişmelerle birlikte yeniden yukarı yönlü hareketine başladı.

Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD ile İran arasındaki gerilimin zaman zaman şiddetlenmesinin petrol fiyatlarını yukarı çektiğini, bunun da enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Yıldırımtürk, “Faiz artışı beklentisi altının en büyük düşmanı olduğu için bu süreçte fiyatlar baskılandı” dedi.

4.500 DOLAR KRİTİK DESTEK, YENİ HEDEF 5.000

Nisan sonunda ons altının 4.500 dolara kadar gerilediğini hatırlatan Yıldırımtürk, bu seviyenin güçlü bir destek haline geldiğini vurguladı.

ABD’den gelen iyimser açıklamalar ve petrol fiyatındaki geri çekilmeyle birlikte ons altının hızlı bir toparlanma gösterdiğini ifade eden Yıldırımtürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"4.675 dolar üzeri kalıcılık önemli, kısa vadede 4.750 ve 4.850 dolar seviyeleri yeni hedef, haziran itibarıyla 5.000 dolar üzeri mümkün"

Uzman isim, teknik olarak düşüş trendinin sona erdiğini ve yeni bir yükseliş trendinin başladığını belirtti.

GRAM ALTINDA BAYRAM SONRASI SIÇRAMA BEKLENTİSİ

İç piyasada ise yüksek enflasyon ve kurdaki yukarı yönlü hareketin gram altını desteklediğine dikkat çekildi.

Yıldırımtürk, mevcut durumda gram altının 6.700–6.800 TL seviyelerinde bulunduğunu belirterek şu kritik uyarıyı yaptı:

“Kurban Bayramı nedeniyle kısa vadede nakit ihtiyacıyla satışlar görülebilir. Ancak bayram sonrası talep artışıyla birlikte gram altının yeniden yükselişe geçmesini ve kısa sürede 8.000 TL seviyelerinin test edilmesini bekliyoruz.”

YIL SONU TAHMİNİ: 11.000 TL

Altında orta ve uzun vadeli beklentilerin değişmediğini belirten Yıldırımtürk, özellikle sonbahar aylarında talebin artabileceğini söyledi.

Ons altında yıl sonu hedefinin 6.000 dolar olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, gram altın için ise şu tahmini paylaştı:

"Daha önce 4.500 veya 5.000 dolarlardayken altının onsunun çarpan olarak 38 liradan doları çarpıyorduk. Ama şimdi işte 4.675’i bu sefer 45.20-45.25 TL seviyelerinden dolarla çarptığımızda altının TL gram fiyatı 6.700-6.800 seviyelerine doğru gelmiş durumda. Daha önce gördüğümüz 8.100’ü de önümüzdeki aylar itibarıyla tekrar göreceğimizi, sene sonu beklentilerimizde bir değişiklik yapmadık yine.

GRAM ALTINDA ÇARPAN ETKİSİ

Çünkü bir taraftan enflasyonda yeni beklentiler sene sonu itibarıyla revize edildiği, aynı zamanda döviz fiyatlarında dolar/TL’nin daha önce sene sonunda 51 lira-52 lira olur denilirken şimdi 57 lira-58 lira beklentilerinin oluşmasıyla beraber çarpan etkisiyle gram altının da daha önce belirttiğimiz o hedeflerimizde bir sapma olmadı ve 11.000 lira, 10.000 lira-11.000 lira arasında sene sonu gram TL’de bir beklentimiz var.

Bu savaş süreci bence barışla sonuçlanmayacak. Zaman zaman şiddetlenecek, zaman zaman durulacak ama savaş hali devam edecek. Çünkü bu ortamdan istifade eden bir de yatırımcı kitlesi var; piyasa oyuncuları diyebileceğimiz... Ve petrolle, diğer yatırım araçlarıyla sürekli zikzak yapan fiyatlarda bir kısım da para kazanıyor tabii bu ortamda. Dolayısıyla böyle bir ortamımız var. O bakımdan bu yükselişin biraz daha sınırlı bir yükseliş şeklinde, daha istikrarlı bir yükseliş olacağı kanaatindeyim. Sene sonu beklentimiz 6.000 dolar/ons seviyeleri."

PİYASADA DALGALI AMA TREND YUKARI

Yıldırımtürk’e göre jeopolitik riskler tamamen ortadan kalkmayacak. Bu nedenle altın fiyatlarında sert sıçramalar yerine daha temkinli ancak istikrarlı bir yükseliş süreci öne çıkacak.

Uzman isim, “Dalgalanmalar sürecek ancak genel yön yukarı” diyerek yatırımcıların özellikle kritik seviyeleri yakından izlemesi gerektiğini vurguladı.

*NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR