Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye ve Avrupa'daki hava durumu gelişmeleri ile yaz mevsiminin seyri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcakların nedenini açıklayan Tek, Türkiye'nin bu durumdan nasıl etkileneceğine dair önemli öngörülerini paylaştı.
Portekiz'den Almanya'ya kadar uzanan ve Paris gibi genellikle serin iklime sahip şehirlerde bile 40 dereceleri gösteren sıcak hava dalgasının "Omega blokajı"ndan kaynaklandığını belirten Tek, bu sistemin şu anki konumunun Türkiye'de aşırı yüksek sıcaklıkların oluşmasını engellediğini ifade etti. Avrupa'da etkili olan yüksek basıncın, yurdun orta ve doğu kesimlerinde serin hava ve yağış geçişleri olarak yansıdığını aktardı.
İstanbul'daki duruma da değinen Tek, boğaz koridoru boyunca esen poyrazın şehri rahatlattığını vurguladı. Güney ilçelerde sıcaklıkların zaman zaman 30 derecelere çıksa da megakentte sıcaklıkların genel olarak 27-28 derece, geceleri ise 20 derece seviyelerinde seyrettiğini belirtti. Tek, geçen yıl ülke genelinde ve İstanbul'da yaşanan uzun süreli, yoğun sıcak hava dalgalarının bu sene büyük ölçüde beklenmediğinin altını çizdi.
YAZ MEVSİMİ EYLÜL EKİME KADAR UZAYACAK
Omega blokajının temmuz başı itibarıyla Avrupa'nın orta ve doğu kesimlerine kaymaya başlayacağını aktaran Tek, bu durumun Türkiye'nin batısını etkileyeceğini söyledi. Ay başından itibaren özellikle Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale) ve Ege'de (İzmir, Manisa, Aydın) sıcaklıkların yükseleceğini ve termometrelerin 40 derecelere kadar çıkabileceğini ifade etti.
Yaz mevsiminin genel gidişatına dair de konuşan Adil Tek, iklim modellerinin yazın uzayacağına işaret ettiğini belirtti. Tek, "Daha çok sıcakları biz yazın uzaması şeklinde göreceğiz. Yani eylül, ekim aylarında 'Bu yaz daha bitmedi' diyeceğiz. Geçen seneki gibi aşırı sıcak bir yaz bizi beklemiyor ancak yaz bitmeyecek, uzayacak." değerlendirmesinde bulundu.