Altın fiyatları bir aşağı bir yukarı yönlü hareketlilik yaşarken, yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, katıldığı canlı yayında altın ile ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Yıldırımtürk, hiçbir yatırım aracının sürekli yükselmeyeceğini, seneye çok hızlı başlayan altının hem yatırımcıyı hem de fiyatı etkilediğini söyledi.

Ons altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ay sonu kontrat işlemlerindeki teminat tamamlama satışlarından kaynaklandığını söyleyen Yıldırımtürk tahminini şu şekilde dile getirdi:

"4 bin 500 dolar ons seviyeleri teknik olarak oldukça önemli bir destek seviyesi. Geçici gerilemeler yaşansa da bu satışlar bittikten sonra altın tekrar yönünü yukarı çevirdi. Yaz ayları itibariyle, özellikle Haziran sonuna doğru bir toparlanma olabilir. Kısa süre içinde yeniden 4 bin 750 dolar seviyelerini göreceğimiz kanaatindeyim."

"ESAS YÜKSELİŞ AĞUSTOS ORTASINDA BAŞLAYACAK"

Altının küresel piyasalarda gücünü korumasının temel nedeninin yüksek faizler ve enflasyon beklentisi olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin dünyada enflasyon endişesini artırdığını belirtti.

Yıldırımtürk, "Esas yükselişin ağustosun ortalarından itibaren Eylül ve Ekim aylarında yaşanacağını düşünüyorum.

Geçen sene de benzer bir süreç işitmişti. O dönemde Amerika'da yapılacak senato tamamlama seçimlerinin neden olacağı belirsizlik doğrudan fiyatlara yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Dünyada doların yerine ikame edilecek yeni para arayışlarında altının her zaman ilk tercih olacağını söyleyen Yıldırımtürk, bireysel yatırımcıların yanı sıra en önemli alıcıların merkez bankaları olduğunu ve bu yüzden altının temel olarak güçlü görünümünü sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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