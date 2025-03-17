Son yıllarda hızla artan konut fiyatları, sabit gelirlilerin ev sahibi olma ihtimalini neredeyse ortadan kaldırdı. Faiz oranları yükselse de düşse de konut almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun’a göre, memur ve özel sektör çalışanları yıllarca birikim yapmadan ev sahibi olamazken, artık aldıkları kıdem tazminatı ve emekli ikramiyeleriyle bile konut satın alma şansları kalmadı.

Türkiye’de ev fiyatları hızla yükselirken, enflasyon nedeniyle sabit gelirlilerin alım gücü eriyor. Özgür Erdursun’un değerlendirmelerine göre, yıllarca çalışıp emekli olan memurlar ve özel sektör çalışanları, aldıkları ikramiye ve tazminatlarla yalnızca eski bir araç alabiliyor veya torunlarının eğitim masraflarını ancak bir yıl karşılayabiliyor.

Devlet memurlarının 25 yıl çalışarak aldıkları ikramiye tutarları unvana göre değişse de en fazla 1 milyon 161 bin TL’ye kadar çıkıyor. Örneğin;

Lise mezunu bir memur 620 bin TL,

Üniversite mezunu bir memur 722 bin TL,

Öğretmen, hemşire, avukat, din görevlisi 886 bin TL,

Vali 1 milyon 161 bin TL ikramiye alıyor.

Ancak bu rakamlar, Türkiye’de ortalama konut fiyatlarının oldukça gerisinde kalıyor. Birikimi olmayan bir memurun emekli olduktan sonra aldığı ikramiyeyle bir ev alması imkânsız hale geliyor. Ayrıca, emekli maaşlarının düşmesiyle kredi taksiti ödemek de mümkün olmuyor.

EMEKLİ MAAŞLARI DA YETERSİZ

Erdursun’un aktardığı verilere göre, emeklilik sonrası alınan maaşlar da ev sahibi olmayı daha da zorlaştırıyor:

Lise mezunu bir memur 20 bin 590 TL,

Üniversite mezunu bir memur 23 bin 958 TL,

Öğretmen, hemşire, avukat, din görevlisi 29 bin 417 TL,

Vali 71 bin 5 TL emekli maaşı alıyor.

Bu maaşlarla kredi taksiti ödemeden dahi geçinmek zorlaşırken, birikim yaparak ev sahibi olmak neredeyse imkânsız hale geliyor.

Özel sektör çalışanları için durum farklı değil. 25 yıl çalışan bir asgari ücretli, brüt maaş üzerinden hesaplanan kıdem tazminatıyla en fazla 1 milyon 166 bin 385 TL alabiliyor. Ancak bu tutar da günümüz şartlarında bir ev satın almak için yeterli değil.

TÜRKİYE EV ALMANIN EN ZOR OLDUĞU ÜLKELER ARASINDA

Özgür Erdursun’un vurguladığı en çarpıcı nokta ise Türkiye’nin dünyada ev almanın en zor olduğu ülkeler arasında yer alması. Yüksek enflasyon, artan konut fiyatları ve düşen alım gücü nedeniyle sabit gelirliler için ev sahibi olmak artık bir hayalden ibaret.

Erdursun, dünyada ev almanın en zor olduğu 10 ülkeyi sıraladı:

1) Türkiye Yüzde 81,45

2) Nepal Yüzde 59,04

3) Hindistan Yüzde 49,86

4) Endonezya Yüzde 48,35

5) Ermenistan Yüzde 46,12

6) Güney Kore Yüzde 38,71

7) Peru Yüzde 33,01

8) Dominika Yüzde 29,06

9) Brezilya Yüzde 28,01

10) Şili Yüzde 28,01