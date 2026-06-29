Pek çoğumuz buzdolabının en altında bulunan o büyük çekmeceleri rastgele doldururuz. Bir tarafta poşetinde unutulmuş marullar, diğer tarafta ezilmeye yüz tutmuş elmalar yan yana durur. Ancak o çekmeceler aslında sadece ekstra bir saklama alanı değil, arkalarında ciddi bir mühendislik barındıran akıllı nem kontrol merkezleridir. Eğer meyve ve sebzelerinizin birkaç gün içinde pörsümesinden ya da çürümesinden şikayetçiyseniz, bu sistemi doğru kullanmanın vakti gelmiş demektir.

SİSTEMİN GİZLİ KAHRAMANI HAVA AKIŞI

Bu çekmecelerin bütün sırrı, aslında tamamen içerideki hava akışını yönetmekte gizli. Çekmecelerin üzerinde genellikle sağa sola kaydırılabilen küçük bir mandal görürsünüz. Bu mandal içerideki havalandırma deliğini açıp kapatarak nem oranını belirler. Eğer buzdolabınızda iki adet çekmece varsa, en mantıklı yöntem birini yüksek nem, diğerini ise düşük nem ayarına getirmektir.

Yüksek nem ayarı, havalandırma deliğini kapatarak içerideki nemi hapseder. Bu ortam, su kaybettikçe canlıliğini yitiren ince kabuklu ve yapraklı yeşillikler için tam bir can simididir. Ispanak, marul, roka, pazı, brokoli ve salatalık gibi yiyecekleri bu çekmecede saklamalısınız. Hatta mutfak profesyonellerinin harika bir taktiği var: Marul ve yeşillikleri eve gelir gelmez yıkayıp kuruttuktan sonra temiz bir mutfak havlusuna sararak bu yüksek nemli çekmeceye koyabilirsiniz. Plastik poşetlerin içinde bırakmaktan çok daha uzun süre kütür kütür kaldıklarını fark edeceiniz.

MEYVELERİ DÜŞÜK NEMDEN KORUYAN NEM AYARI

Diğer taraftaki düşük nem çekmecesi ise havalandırma deliğini açık bırakır. Buradaki amaç, bazı meyvelerin olgunlaşırken doğaya saldığı etilen gazının dışarı kaçmasını sağlamaktır. Elma, armut, kavun, şeftali, avokado ve domates gibi meyveler bolca etilen gazı üretir. Eğer bu gazı kapalı bir yerde tutarsanız, hem meyvelerin kendisi hızla çürür hem de etrafındaki diğer hassas yiyecekleri zamanından önce yaşlandırıp bozar. Bu gaz üreten meyveleri havalandırmalı çekmecede izole etmek, diğer taraftaki hassas yeşilliklerinizi de koruma altına alır.

Peki, buzdolabınızda böyle bir nem ayarı yoksa ya da tek bir çekmeceniz varsa ne yapacaksınız? Çözüm yine basit. Tek çekmeceyi tamamen yapraklı yeşilliklere ayırıp nemi içeride tutmaya çalışın. Etilen salgılayan elma, şeftali ve domates gibi meyveleri ise buzdolabının hava akışı olan diğer açık raflarına yerleştirin. Böylece gazın dağılmasını sağlayarak gizli bir koruma kalkanı oluşturabilirsiniz.

İSRAFI ÖNLEYEN VE HAYAT KURTARAN TÜYO

Son olarak mutfakta işinizi kolaylaştıracak iki akıllı alışkanlıktan bahsedelim. Çekmecelerinizi düzenlerken raf ömrü daha kısa olan ve çabuk bozulabilecek ürünleri her zaman en öne koyun ki, buzdolabını her açtığınızda gözünüze çarpsın ve ziyan olmadan tüketilsin. Eğer sebzelik çekmecelerinizden biri boş kalırsa, burayı çiğ et, balık veya tavuk saklamak için değerlendirebilirsiniz. Buzdolabının en alt kısmı her zaman en soğuk bölgedir; üstelik etleri burada kapalı tutmak, sularının diğer yiyeceklere sızarak bakteri üretme riskini de tamamen ortadan kaldırır.