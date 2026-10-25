Küresel piyasalarda dalgalı seyir devam ederken, sene başında kırdığı rekorun ardından sert kayıplar yaşayan altın fiyatları yatırımcının ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Ons altının 5.400 doların üzerindeki zirvesinden 4.000 dolar seviyelerine kadar gerilemesi "Güvenli liman cazibesini yitirdi mi?" sorusunu akıllara getirirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Güney düşüşün arkasındaki sebepleri ve piyasanın yönünü değerlendirdi.

HALA GÜVENLİ LİMAN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Güney, yaşanan düşüşlerin ardından piyasadaki son durumu ve beklentilerini şu sözlerle değerlendirdi:

Petrol genel olarak enflasyonu tetikliyor. Enflasyona karşı da ülke merkez bankaları faiz kozunu masaya yatırıyorlar. Faizle birlikte altının başı ezilmiş oluyor. Küresel piyasalarda ons altın ocak ayında 5.400 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı ancak sabah saatlerinde 4.006 dolar seviyesinde işlem gördü. Şu an 4.020 dolarda; an itibarıyla gün içerisinde 4.910 dolarları da gördü. Bu demektir ki; 4.000'i görüyor, tekrar yukarıya çıkıyor. 4.000 olsun üstünde kapatırsa, ben altının yine her zamanki yönünün yukarı yönlü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Altının hala güvenli bir liman olduğunu söyleyen Güney, "Altın güvenli liman ama bu güvenli limanın şu an an itibarıyla üzerinde bir petrol fırtınası, enflasyon fırtınası ve faiz fırtınası var. Çarşı pazara baktığımız zaman, kapalı çarşıda bugün itibarıyla, alan insanların daha yoğun olduğunu, yani altının düşüşünün bir alım fırsatı olarak gördüklerini gözlemleyebiliyorum." ifadelerini kullandı.