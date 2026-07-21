Sosyal medyada son günlerde İstanbul'un çeşitli ilçelerinden paylaşılan "büyük çekirge" görüntüleri, vatandaşlar arasında panik ve istila endişesine yol açtı. İri yapıları, uzun antenleri ve güçlü bacaklarıyla dikkat çeken bu canlıların yarattığı tedirginlik üzerine uzmanlardan rahatlatıcı bir açıklama geldi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Ergün Bacak, görüntüleri paylaşılan canlıların çoğunlukla "Beyaz Yüzlü Çalı Çekirgesi" olduğunu belirterek, ortada korkulacak bir istila durumunun ya da sağlık tehdidinin bulunmadığını vurguladı.

Dr. Ergün Bacak, bu çekirge türünün 5-6 santimetreye kadar ulaşabilen boyutları nedeniyle insanlarda korku uyandırdığını ancak sürü halinde hareket ederek tarım alanlarını kurutan çöl çekirgeleriyle karıştırılmaması gerektiğini ifade etti. Sosyal medyanın etkisiyle sanki büyük bir istila varmış gibi bir algı oluştuğunu aktaran Bacak, aslında evlere tek tük giren bu canlıların tamamen münferit olaylarla gündeme geldiğini söyledi. Üstelik bu tür, sanılanın aksine doğaya ve ekosisteme büyük katkı sağlıyor. Hem bitkilerle hem de diğer zararlı böceklerle beslenerek doğada dengeleyici bir rol üstlenen beyaz yüzlü çalı çekirgeleri, insan sağlığı açısından da herhangi bir hastalık riski taşımıyor.

BESİN İÇİN DEĞİL YAPAY IŞIKLAR YÜZÜNDEN GELİYORLAR

Çekirgelerin son zamanlarda insanlarla daha sık karşı karşıya gelmesinin arkasında ise tamamen kentleşme ve biyolojik alışkanlıklar yatıyor. Şehirleşmenin hızla artmasıyla birlikte yaban hayatı ve insan yerleşimleri iç içe geçmiş durumda. Nitekim paylaşımların yoğunlaştığı Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi ilçeler, tarım arazileri ile şehir yaşamının sınır çizgisinde yer alıyor. Gece aktif olan bu canlılar, yönlerini bulmak için normalde ay ve yıldız ışığını takip ediyor. Ancak evlerimizden yayılan güçlü yapay ışıklar çekirgelerin yönünü şaşırtarak onları balkonlarımıza ve odalarımıza çekiyor. Yani evlerinize yiyecek bulmak için değil, tamamen ışığa yöneldikleri için misafir oluyorlar.

YOĞUNLUK BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE SONA ERECEK

Yaşanan bu hareketliliğin mevsimsel ve geçici bir durum olduğunun altını çizen Dr. Bacak, vatandaşlara içlerini ferah tutmalarını önerdi. İlkbahar sonu yumurtalarından çıkan ve kabuk değiştirerek yaz aylarında erginleşen bu çekirgelerin popülasyonu, bazı dönemlerde 5-6 yıllık döngülerle zirve yapabiliyor. Şu an muhtemelen böyle bir döngünün tepe noktasında olduğumuzu belirten Bacak, birkaç hafta içinde yoğunluğun doğal olarak azalacağını ve önümüzdeki yıl aynı tablonun tekrarlanmayabileceğini ifade etti.

Vatandaşların bu canlılarla karşılaştığında panik yapmaması gerektiğini de sözlerine ekleyen uzman, önemli bir de uyarıda bulundu. Çekirgelerin çıplak elle yakalanmaya çalışılmaması gerektiğini, kendilerini savunmak amacıyla ısırabileceklerini belirtti. Bu ısırık yetişkinler için zararsız olsa da çocukların canını acıtabilir. En doğru yöntem, çekirgeyi öldürmek yerine üzerine geniş bir kap veya kavanoz kapatıp, altına ince bir karton yerleştirerek zarar vermeden en yakın yeşil alana bırakmaktır. Doğanın bir parçası olan bu canlıları gereksiz yere öldürmemek gerekirken, betonlaşma bu hızla sürdüğü müddetçe gelecekte yaban hayatı ile bu tarz karşılaşmaların daha da artabileceğini unutmamak gerekiyor.