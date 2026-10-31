Afrika'nın en üst düzey sağlık yetkililerinden Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Genel Direktörü Dr. Jean Kaseya, mevcut Ebola salgınının "benzeri görülmemiş" coğrafi yayılımı sebebiyle Avrupa ülkelerine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Vaka sayısının 10 bini bulduğu ve yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybettiği kriz ortamını değerlendiren Kaseya, durumu ilk olarak Çin'de baş gösterip ardından tüm dünyaya yayılarak milyonlarca can alan, sağlık sistemlerini ve ekonomileri sarsan Kovid pandemisine benzetti.

Kaseya konuya ilişkin, "Tüm ülkelerin, uygun tedbirleri almadıkları takdirde güvende olmadıklarını bilmelerini istiyoruz. Yalnızca Afrika bölgesindeki değil, tüm kıtalardaki her ülke hazırlık düzeyini ve tedavi imkanlarını şimdiden artırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ebola sebebiyle tarihte ilk kez üç Afrika bölgesinin birden etkilendiğini ve coğrafi yayılımın benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını belirten Kaseya, dünya genelindeki liderlerin mevcut tablonun değişebileceğini kavraması gerektiğini kaydetti.

Kaseya, "Kovid'in başlangıcında birçok ülkenin etkilenme riskinin sıfır olduğunu söylediğini ancak birkaç ay sonra merkez üssü haline geldiklerini unutmamalıyız. İngiltere'nin ve diğer ülkelerin merkez üssü haline geldiğini görmek istemiyoruz." dedi.

Virüsün tanımlanmasından bu yana Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) görülen 17'nci salgın olan bu dalga, Bundibugyo virüsünden kaynaklanıyor ve ülke tarihinin en büyük, en ölümcül salgını olma niteliğini taşıyor.

Kayıtlara geçen toplam 10 bin 91 vakanın 10 bin 60'ı ve 4 bin 887 can kaybı DKC'de gerçekleşirken, Uganda'da iki, Kenya'da ise iki kişi hayatını kaybetti.

KANDAN, SALYADAN BULAŞIYOR

Hasta kişilerin kan ya da kusmuk gibi vücut sıvılarıyla veya cenaze hazırlıkları sırasında cenazelerle doğrudan temas yoluyla bulaşan son derece bulaşıcı ve ölümcül virüs, 15 Mayıs'ta DKC Sağlık Bakanlığı tarafından Ituri eyaletinde resmen ilan edildi; ancak genetik dizileme salgının şubat ayında başladığını ortaya koydu.

Virüs Doğu Afrika'da Kenya ve Uganda'ya yayılırken, Batı Afrika'da Nijerya, Uganda'dan gelen bir kadının test sonucunun pozitif çıkması üzerine başkent Abuja'daki ilk vakayı doğruladı.

Afrika kıtası dışındaki tek teyitli vaka ise haziran ayında DKC'den dönen bir doktorda Fransa'da tespit edildi.

Bundibugyo virüsüne karşı onaylanmış bir tedavinin bulunmadığını ancak aşı denemelerinin sürdüğünü belirten Kaseya, sonuçların üç ila altı ay içinde alınmasının öngörüldüğünü ifade etti.