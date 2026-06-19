Aynı çatı altında yaşamanın sadece faturaları, yemekleri veya temizlik rutinlerini paylaşmak anlamına geldiğini düşünüyorsanız, bilim dünyasından gelen son haber fikrinizi tamamen değiştirebilir. İtalya'daki Trento Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, aynı evde yaşayan bireylerin sadece yaşam alanlarını değil, vücutlarındaki mikrobiyom tabakasının önemli bir kısmını da birbirlerine aktardığını ortaya koydu.

Üstelik bu biyolojik takas için aranızda kan bağı ya da romantik bir ilişki olması da şart değil; sadece aynı evde zaman geçirmek bile vücudunuzda kalıcı izler bırakmaya yetiyor.

AYNI EVDE YAŞAYANLAR İZ BIRAKIYOR

Araştırma ekibi, birlikte yaşayan sağlıklı bireyler arasındaki mikrobiyal aktarımı mercek altına almak için tam 1.644 adet ağız ve dışkı örneğini detaylıca analiz etti. Çıkan sonuçlar, ev paylaşımının biyolojik haritamızı nasıl doğrudan şekillendirdiğini gözler önüne serdi:

Ev Arkadaşlığı Etkisi: Aynı evde yaşayan kişiler, aralarındaki yakınlık derecesinden bağımsız olarak bağırsak mikrobiyomlarındaki suşların yüzde 19’unu, ağız mikrobiyomlarındaki suşların ise yüzde 26’sını paylaşıyor. Aynı evi paylaşmayan insanlarda ise ağızdaki mikrop paylaşım oranı sıfıra iniyor.

Aile İçi Benzerlik: Kardeşler, ebeveynler ve çocuklar arasında neredeyse benzer sayıda mikrobiyal suşun ortak olduğu belirlendi.

Romantik Partnerler Fark Atıyor: İşin içine romantik ilişkiler ve özellikle öpüşme gibi faktörler girdiğinde, ağız mikrobiyomundaki ortaklık oranı ortalama yüzde 44’e fırlıyor.

MİKROPLAR EV İÇİNDE NASIL SEYAHAT EDİYOR?

Peki, tamamen kişiye özel olması gereken ve doğumdan itibaren diyetimizle şekillenen bu bakteri, virüs ve mantar ekosistemi başkalarına nasıl bulaşıyor? Uzmanlar, bu gizemli transferin günlük temaslar ve ortak kullanım alanları üzerinden yayıldığını belirtiyor. Aynı banyoyu kullanmak, mutfakta aynı yemekleri hazırlayıp tüketmek gibi sıradan ev aktiviteleri, mikropların bireyler arasında mekik dokumasını kolaylaştırıyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı biyolog Nicola Segata, diyet ve yaşam tarzının mikrobiyomu değiştirebileceğini ancak asıl önemli olanın bu mikropların ilk olarak nereden geldiği sorusu olduğunu vurguluyor. Segata'ya göre, mikropların büyük kısmı aslında çevremizde ortak olarak bulunuyor; buradaki asıl kırılma noktası, kendi vücudumuzun bu dışarıdan gelen mikropları kabul edip etmemesidir.

KRONİK HASTALIK RİSKLERİ DE BULAŞABİLİR Mİ?

Araştırmanın en çarpıcı ve belki de en endişe verici bulgusu ise taşınan mikropların türüyle ilgili oldu. Bilim insanları, insanlar arasında en zahmetsiz ve en kolay şekilde yayılan mikroorganizmaların, tip 2 diyabet (şeker hastalığı) ve kötü kardiyometabolik sağlık problemleriyle doğrudan ilişkili olduğunu saptadı.

Bununla da kalmayıp, ağız mikrobiyomunda en bulaşıcı olan türler arasında kolorektal kanserle bağdaştırılan bakteriler ile bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açabilen fırsatçı patojenler tespit edildi. Çalışmanın ilk yazarı Vitor Heidrich, bu bakterilerin zorlu ve stresli çevre koşullarında hayatta kalma yeteneklerinin çok yüksek olduğunu, bu güçlü biyolojik özelliklerinin hem ev içinde kolayca yayılmalarını hem de hastalıklı, iltihaplı ortamlarda hızla çoğalmalarını sağladığını belirtiyor.

Gelecekte probiyotik tedavileri ve dışkı nakli gibi mikrobiyom odaklı tıp teknolojilerine yön vermesi beklenen bu keşif, sağlığımızı korumak için sadece kendi yaşam tarzımıza değil, evimizi kiminle paylaştığımıza da dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor.