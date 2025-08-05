Sakarya’da önceki hafta bir kişinin akciğerine kedi tüyü kaçtığı için hayatını kaybettiği iddiaları vatandaşlarda ve hayvan sahiplerinde tedirginliğe neden oldu. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kedi ve köpek tüyünden insanın ölmeyeceğini, evde evcil hayvan besleyen kişilerin bu konuda endişe duymaması gerektiğini belirtti. Köse, “Kedi ya da köpek tüyünden insan ölmez. Eğer bu tür söylentiler doğru olsaydı, berberler, hayvan sahipleri, veteriner hekimler gibi sık sık kılla temas eden herkesin akciğerinde problem olurdu dedi.

'PARAZİTE KARŞI DÜZENLİ AŞILANMALI'

Evcil hayvanların parazite karşı düzenli aşılanması gerektiğini vurgulayan Köse, Bu parazit dışkı yoluyla dış ortama atılır. Dışkıyla bulaşan yumurtalar, insanların ellerine veya yıkanmadan tüketilen sebzelere geçebilir. İnsan bu yumurtaları vücuduna aldığında, parazit bağırsaklardan geçerek lenf veya kan yoluyla karaciğer, akciğer, hatta beyin gibi organlara ulaşabilir. Burada kist oluşturur. Hastalığı yapan şey, halk arasında ‘kedi tüyü’ denilen bu parazitin yumurtalarıdır. Evcil hayvanlarınızı bu hastalıklardan korumak için kedi ve köpeklerinizi düzenli olarak veteriner hekimlere götürün. Antiparaziter ilaçları düzenli olarak uygulatmanız, bu hastalıkların büyük ölçüde önüne geçilmesini sağlar. Ayrıca insanlar da düzenli aralıklarla antiparaziter tedavi alabilir. Parazitler, insan vücudunda zamanla organlarda kist oluşturabilir. Ancak bunun kedi ya da köpek tüyüyle ilgisi yoktur. Tüy yutulmasıyla bu hastalığın gelişmesi mümkün değildir. Bazı hayvanlar kendi tüylerini kemirip yutsa bile böyle bir hastalık oluşmaz. Bu nedenle ‘kedi tüyü öldürdü’ gibi ifadeler tamamen yanlıştır ve hayvanlara büyük bir haksızlıktır. Hepimiz dış ortamla temas halindeyiz. Elleri yıkamadan ağza götürmek gibi alışkanlıklar, parazitin bulaşmasına neden olabilir. Ancak bu hastalıklar önlenebilir. Bilimsel olmayan iddialara kulak asmayın, evcil hayvanlarınızla sağlıklı şekilde yaşamaya devam edin diye konuştu.