Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), ülkedeki Lassa ateşi salgınının son durumuna ilişkin verileri açıkladı. Buna göre hastalık, 23 eyalette bulunan 116 yerel yönetim bölgesinde görüldü.

VAKA SAYISI 1000'E ULAŞTI

20-26 Temmuz tarihleri arasında 17 yeni vaka tespit edilirken, aynı dönemde 6 kişi Lassa ateşi nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece ocak ayından bu yana doğrulanan vaka sayısı 1000'e, toplam can kaybı ise 237'ye çıktı.

VAKA ÖLÜM ORANI YÜZDE 23,7

NCDC, ülkede Lassa ateşine bağlı vaka ölüm oranının yüzde 23,7'ye yükseldiğini açıkladı. Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının da risk altında olduğuna dikkat çekilirken, 2026 yılı içerisinde 53 sağlık çalışanının hastalığa yakalandığı belirtildi.

Yetkililer, özellikle vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde görev yapan sağlık personelinin korunmasının salgının kontrol altına alınması açısından kritik olduğunu vurguladı. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının enfeksiyondan korunmasına yönelik 30 günlük özel bir eylem planı hazırlandığı bildirildi.

GEÇEN YIL 190 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle 2025 yılında 190 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkede hastalığın yayılması üzerine hükümet 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Batı Afrika'nın birçok ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk kez 1969 yılında Borno eyaletinde rastlanmıştı. Hastalık başta Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone olmak üzere bölgedeki farklı ülkelerde de görülüyor.

KEMİRGENLERLE TEMAS RİSK OLUŞTURUYOR

Lassa ateşine, virüsü taşıyan kemirgenlerin dışkısı veya diğer salgılarıyla temas sonucu yakalanılabiliyor. Hastalık insandan insana da bulaşabiliyor ve bazı vakalarda ölümcül kanamalı ateşe neden olabiliyor.

Nijeryalı yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlara fare ve diğer kemirgenlerle temas etmekten kaçınmaları, gıda ve yaşam alanlarını kemirgenlerden uzak tutmaları çağrısında bulunuyor.