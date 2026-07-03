Ev işlerinde kulaktan kulağa yayılan, nesillerdir uygulanan pek çok pratik yöntem vardır. Bunlardan en popüler olanı da şüphesiz buzdolabı kapak contasına (lastiğine) vazelin sürmektir. Kimilerine göre bu işlem buzdolabının ömrünü uzatıp faturayı hafifletirken, kimilerine göre ise tamamen bir şehir efsanesi. Peki, işin aslı ne? Bu nostaljik yöntem gerçekten işe yarıyor mu, yoksa cihazınıza fark etmeden zarar mı veriyorsunuz?

GİZLİ KAHRAMAN: CONTA VE LASTİKLER

Buzdolabınızın kapağını çevreleyen o esnek lastik, aslında mutfaktaki enerji tüketiminin en kritik noktasıdır. Görevi, içerideki soğuk havayı hapsetmek ve dışarıdaki sıcak havanın içeri sızmasını engellemektir. Ancak zaman geçtikçe bu contalar kurur, sertleşir, esnekliğini kaybeder ve hatta gözle görülmeyen çatlaklar oluşturur.

Kapak tam kapanmadığında içeri sızan sıcak hava, dolabın iç sıcaklığını artırır. Bu durumu telafi etmek isteyen kompresör (motor) durmaksızın, daha sık ve daha uzun süre çalışmak zorunda kalır. Sonuç mu? Hem yiyecekleriniz daha çabuk bozulur hem de ay sonunda karşınıza kabarık bir elektrik faturası çıkar.

VAZELİN BU SÜREÇTE NE İŞE YARIYOR?

Eski tip, kurumaya yüz tutmuş bir contaya çok ince bir tabaka vazelin sürmek, malzemenin nemini geri kazanmasına ve yeniden yumuşamasına yardımcı olabilir. Yumuşayan lastik, dolabın gövdesine daha iyi yapışır ve sızdırmazlık görevini yeniden başarıyla yerine getirmeye başlar.

Sızdırmazlık sağlandığında soğuk hava kaybı azalır, motor gereksiz yere kendini paralamaz ve bu sayede özellikle eski buzdolaplarında belirgin bir enerji tasarrufu sağlanabilir. Ayrıca vazelin, kapağı açıp kapatırken oluşan sürtünmeyi azalttığı için mekanik olarak daha akıcı ve rahat bir kullanım sunar.

UZMANLAR KULLANACAK OLANLARI UYARDI

Her ne kadar kulağa harika bir pratik çözüm gibi gelse de uzmanlar bu yöntemi uygularken çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Dikkat etmeniz gereken en önemli riskler şunlar:

Toz Mıknatısı Etkisi: Vazelin yapışkan bir yapıya sahiptir. Eğer kalın bir tabaka sürerseniz, mutfaktaki tüm tozu, kiri ve kırıntıları üzerine çeker. Bu da zamanla daha büyük bir hijyen problemine ve sızdırmazlığın tamamen bozulmasına yol açar.

Petrol Bazlı Malzeme Riski: Vazelin petrol türevi bir üründür. Özellikle eski nesil buzdolaplarında kullanılan doğal kauçuk contalar, petrol bazlı ürünlerle uzun süre temas ettiğinde eriyebilir, gevşeyebilir veya yapısı tamamen bozulabilir. Günümüzdeki sentetik contalar bu riske karşı daha dayanıklı olsa da tehlike tamamen geçmiş değil.

EN GÜVENLİ ALTERNATİF NE?

Beyaz eşya uzmanları, bu tarz geleneksel yöntemler yerine doğrudan bu iş için üretilmiş silikon bazlı bakım ürünlerini kullanmayı öneriyor. Silikon bazlı koruyucular, contanın yapısına zarar vermeden esneklik sağlar ve toz toplama riski çok daha düşüktür.

Son olarak unutmamak gerekir ki vazelin veya silikon mucizevi bir ilaç değildir. Eğer buzdolabınızın lastiği yırtılmış, sarkmış veya tamamen deforme olmuşsa, üzerine ne sürerseniz sürün motorun fazla çalışmasını engelleyemezsiniz. Bu gibi durumlarda en kesin ve faturayı düşürecek tek çözüm, contayı tamamen yenisiyle değiştirmektir. Evdeki cihazların düzenli temizliği ve doğru bakımı, her zaman hem bütçenizi hem de beyaz eşyalarınızı korur.