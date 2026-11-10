Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinin fiyatları ve tedarik koşulları yeniden gündeme geliyor. Özellikle un ve ayçiçek yağı, hanelerin mutfak harcamalarında önemli yer tutarken üretim miktarı, ham madde maliyetleri ve stok durumu fiyatların seyrinde belirleyici oluyor.

UN FİYATLARINDA BUĞDAY REKOLTESİ BELİRLEYİCİ

Ekmek, hamur işleri ve birçok temel gıdanın üretiminde kullanılan unun fiyatı, büyük ölçüde buğday piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Hasat miktarı, üretim maliyetleri, depolama giderleri ve iç piyasadaki arz durumu un fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Kış aylarında tüketimin devam etmesi nedeniyle un, hanelerin düzenli olarak satın aldığı temel ürünlerden biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle yeni sezon buğday arzı ve stok miktarı, önümüzdeki dönemde fiyatların nasıl şekilleneceği açısından yakından takip ediliyor.

AYÇİÇEK YAĞINDA HAM MADDE VE TEDARİK ÖNEMLİ

Mutfakların temel ihtiyaçları arasında bulunan ayçiçek yağında ise ham madde fiyatları, üretim maliyetleri ve ithalat koşulları öne çıkıyor. Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yanı sıra dış piyasalardaki gelişmeler de yağ fiyatları üzerinde etkili olabiliyor.

Üretim ve tedarik zincirindeki maliyet değişimleri, ürünün raf fiyatlarına yansıyabiliyor. Özellikle ayçiçeği rekoltesi ve ham madde teminindeki gelişmeler, yeni dönemde fiyatların yönünü belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

KIŞ ÖNCESİ STOK VE FİYATLAR TAKİP EDİLİYOR

Un ve ayçiçek yağı, uzun süre saklanabilen temel gıda ürünleri arasında yer alıyor. Bu nedenle tüketiciler kış alışverişi öncesinde fiyatları ve kampanyaları takip ediyor. Öte yandan uzmanlardan doğrulanmış bir stoklama uyarısı bulunmadığı sürece, tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapması ve ürünlerin son kullanma tarihleriyle saklama koşullarına dikkat etmesi önem taşıyor.