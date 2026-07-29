Yaz aylarında kavurucu sıcaklarla baş etmenin yolu çoğunlukla klimanın kumandasına sarılmaktan geçiyor. Ancak faturayı kabartan bu yönteme başvurmadan önce, evinizi doğal bir kalkanla korumanız mümkün. Çoğu insan evi serin tutmak amacıyla perdeleri günün ilerleyen saatlerinde, yani dışarısı iyice kızıştığında kapatıyor. Oysa bu alışkanlık, sanılanın aksine içeride biriken sıcaklığı hapsetmekten başka bir işe yaramıyor.

Güneş ışınları camdan içeri girdikten sonra zemin, duvar ve mobilyalar tarafından emiliyorn. Isınan bu yüzeyler de gün boyu tıpkı bir radyatör gibi eve ısı yaymaya devam ediyor. Dolayısıyla evi serin tutmanın sırrı, sıcağı içeride durdurmak değil, güneş ışınlarının camdan içeri girmesini en baştan engellemekten geçiyor.

BİLİMSEL VERİLERE GÖRE PENCERELER ISI TUZAĞI

Konu üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, doğru perde kullanımının sandığımızdan çok daha etkili olduğunu kanıtlıyor. ABD'deki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı tarafından yayımlanan enerji verimliliği çalışmalarına göre, yaz aylarında evlerin içinde biriken bunaltıcı ısı yükünün çok büyük bir bölümü doğrudan pencerelerden giren güneş ışınlarından kaynaklanıyor. Benzer şekilde Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen testler de perde ve jaluzilerin konumunun evlerin soğutma ihtiyacını doğrudan azalttığını gösteriyor. Hatta doğru gölgeleme yöntemleri, odadaki ısı artışını yüzde 77'ye varan oranlarda engelleyebiliyor.

Uzmanlar, perdelerin oda ısındıktan sonra değil, güneş pencereye vurmaya başlamadan hemen önce kapatılmasını öneriyor. Bu noktada evinizin cephesi büyük önem taşıyor. Sabah güneşini doğrudan alan doğu cepheli odalarda perdelerin sabah 07.00 ile 10.00 arasında kapalı tutulması gerekiyor. Günün en dik ışığını alan güney cephesinde 10.00 ile 16.00 saatleri, yazın en kavurucu sıcağını getiren batı cephesinde ise özellikle 14.00 ile 20.00 saatleri arasında pencerelerin tamamen gölgelenmesi şart. Doğrudan güneş almayan kuzey cepheleri ise evin doğal ışık alması için gün boyu açık bırakılabiliyor.

DOĞAL SERİNNLİK ETKİSİNİ ARTIRACAK İPUÇLARI

Perdelerin rengi ve türü de bu süreçte kritik bir rol oynuyor. Koyu renkli kumaşlar ısıyı emip içeriye verdiği için, yaz aylarında beyaz veya krem gibi açık renkli, arkası ısı yansıtıcı astarlı karartma perdeleri tercih etmek gerekiyor. Eğer jaluzi kullanılıyorsa, şeritleri dışarıdan gelen ışığı tavana yansıtacak şekilde 45 derecelik açıyla ayarlamak, odayı karartmadan ısıyı engellemenin en iyi yolu olarak öne çıkıyor. Son olarak, güneş battıktan ve dışarıdaki hava serinledikten sonra evin karşılıklı pencerelerini açıp çapraz havalandırma yapmak, içeride gün boyu biriken durağan sıcak havayı tamamen dağıtıyor. Klimaya yüklenmeden hem bütçenizi hem de konforunuzu korumak, tamamen güneşe karşı zamanlamayı doğru yönetmekten geçiyor.