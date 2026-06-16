Geceleri uyumadan önce ayakların altına limon sürme alışkanlığının bazı faydaları olduğu ortaya çıktı. Umanlar tarafından yapılan sağlık incelemeleri geceleri uyku öncesi yapılan ayak altlarına ve topuklara limon sürme alışkanlığı sayesinde bazı sorunların giderilebildiğini ortaya koydu. Limonun içerdiği doğal bileşenler bu faydaları sağlıyor. Uyku öncesi uygulanmasıyla limon bütün gece etkisini gösterebiliyor.

GECE AYAKLARIN ALTINA LİMON SÜRÜN

Geceleri uykuya dalmadan önce ayakların alt kısmına limon sürme alışkanlığı beklenmedik bazı sağlık faydalarını beraberinde getiriyor. İçerisindeki limonen, sitrik asit ve C vitamini sayesinde doğal bir ilaç görevi gören limon geceleri uyku öncesinde ayakların alt kısmına uygulandığında topuklardaki çatlak ve sertleşmelerin giderilmesine yardımcı oluyor.

Limon içerdiği sitrik asit gece boyu işlevini göstererek ayak altındaki ölü deriyi temizler. Geceleri uyumadan önce ayaklarınızın alt kısmına ve topuklarınıza limon sürüp çorap giyerek uyuduğunuzda sabah ayak derisinde mucizevi faydaları görebilirsiniz. Bu sayede topukta oluşan nasırlardan da kolayca kurtulabilirsiniz.

YORGUNLUĞUN ÜSTÜNE DENEYİN

Yorgun bir günün ardından ayaklarınızın tabanına üzerine tuz serpilmiş limon sürmek ayak tabanında kan akışını rahatlatarak yorgunluğu alır. Aynı zamanda bu etki sayesinde bağışıklık güçlendirdiği de düşünülmektedir. Ayakların taban kısmına sürülen tuzun direkt olarak bağışıklığa etkisi olduğu ise kanıtlanmış bir durum deildir. Ancak uyumadan önce ayak tabanına sürülen limonun yorgunluk hissini aldığı ve kolay bir şekilde uykuya dalmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

LİMON AYAK TABANINA NASIL UYGULANIR?

Limonun ayak tabanına sürülmesi konusunda dikkat edilmesi erkene en önemli noktalardan biri limonun taze olmasıdır. Taze bir limonu ortadan ikiye kestikten sonra limonun üzerine bir miktar tuz serpin. Ardından tuz serpilmiş limonu ayaklarınızın taban kısmını ovmak için kullanabilirsiniz.

Bu noktada dairesel hareketler ile limonu ayak tabanının tamamına ine bir tabaka oluşacak şekilde uygulamanız yeterlidir. Ardından çoraplarınızı giyip uyuduğunuzda ayaklarınızı ılık suyla yıkayabilirsiniz. Sabaha çok daha enerjik başlayabilir ve ayaklarda ağrı ya da çatlaklarla uğraşmamış olursunuz.

KULLANMADAN ÖNCE KONTROL EDİN

Limon ayaklarınızın taban kısmına sürmeden önce dikkat etmeniz gereken noktalardan biri aklarınızın alt kısmında derin kesik açık yara ya da egzama gibi cilt hastalığı olup olmadığını kontrol etmektir. Bu gibi durumlarda asidik yapısından dolayı limon iyileştirmekten çok acı vermeye başlar. Bu tip durumlarda limonun ayak tabanına sürülmesi önerilmez.