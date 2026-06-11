Uzmanlar, kaliteli bir uyku için son kahvenin yatış saatinden yaklaşık 9 saat önce tüketilmiş olması gerektiğini söylüyor. Örneğin saat 22.00'de uyumayı planlayan bir kişinin son kahvesini en geç 13.00 civarında içmesi öneriliyor. Araştırmalar, bu sürenin aşılması durumunda uyku süresinin kısalabileceğini ve uykuya dalmanın gecikebileceğini gösteriyor.

KAFEİN ETKİSİ SAATLERCE SÜREBİLİYOR

Kafein vücutta uzun süre kalabildiği için öğleden sonra içilen bir fincan kahve bile gece uykusunu etkileyebiliyor. Uzmanlara göre bazı kişiler kafeine karşı daha hassas olduğundan bu etki çok daha belirgin hissedilebiliyor. Özellikle uyku problemi yaşayanların kahve tüketim saatlerine dikkat etmesi tavsiye ediliyor.

Kafeine verilen tepki kişiden kişiye değişiyor. Genetik özellikler, yaş, metabolizma hızı ve günlük tüketim miktarı bu süreçte önemli rol oynuyor. Bu nedenle bazı kişiler akşam saatlerinde kahve içse bile rahat uyuyabilirken, bazıları öğleden sonra tüketilen bir fincan kahveden bile etkilenebiliyor.

SABAH İÇİN DE İDEAL BİR ZAMAN VAR

Uzmanlar, sabah kahvesinin de uyanır uyanmaz tüketilmesini önermiyor. Vücudun doğal olarak salgıladığı kortizol hormonunun etkisinden tam olarak yararlanabilmek için kahvenin uyandıktan yaklaşık 60 ila 90 dakika sonra içilmesinin daha uygun olabileceği belirtiliyor. Bu yaklaşım, kafeinin etkisinin daha verimli hissedilmesine yardımcı olabiliyor.

Uzmanlara göre kahvenin sağlığa olan olumlu etkilerinden yararlanmak isteyenlerin yalnızca miktara değil, gün içinde hangi saatlerde tükettiklerine de dikkat etmeleri gerekiyor.