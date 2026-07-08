Herkesin kendine göre bir temizlik rutini vardır; kimimiz her gün azar azar temizlik yapmayı severiz, kimimiz ise tüm işleri pazar gününe saklarız. Bir gece kuşuysanız, işleri yatmadan önce bitirip hafta sonunun tadını çıkarmak ya da gün içinde kendinize daha çok vakit ayırmak harika bir fikir gibi görünebilir. Tezgahı hızlıca silmek veya çamaşırları katlamak gece saatlerinde sorun yaratmasa da, bazı temizlik işleri var ki karanlık çöktükten sonra yapıldığında sağlığınızı tehdit edebiliyor, uykunuzu kaçırabiliyor hatta işleri daha da kötüleştirebiliyor.

Uzmanlar, bazı işlerin kesinlikle sabah saatlerine bırakılması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte geceleri asla yapmamanız gereken ve muhtemelen birçoğumuzun alışkanlık haline getirdiği 3 temizlik hatası:

AĞIR KİMYASALLAR İLE TEMİZLİK YAPMAK

Gece geç saatlerde banyodaki inatçı lekelere savaş açmak, klozetin içine çamaşır suyu dökmek ya da yüzeylere temizlik spreyleri sıkmak oldukça yaygın bir durumdur. Ancak bu ürünlerin içerdiği güçlü kimyasallar, havaya ciddi miktarda zararlı gaz salar. Bu gazlara sürekli maruz kalmak; baş ağrısı, baş dönmesi ve hatta ciddi solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir.

Geceleri güvenlik nedeniyle pencereler ve kapılar genellikle kapalı olduğundan, evde bu zehirli gazları dışarı atacak yeterli hava sirkülasyonu oluşmaz. Bu nedenle, kimyasal temizliği pencereleri rahatça açıp evi havalandırabileceğiniz gündüz saatlerine saklamalısınız.

Eğer bu temizliği mutlaka gece yapmanız gerekiyorsa, en azından bir pencereyi hafifçe aralayın veya banyo havalandırmasını çalıştırın. Alternatif olarak; karbonat ve beyaz sirke gibi doğal, toksik olmayan temizlik malzemelerine yönelmek ya da evdeki havayı temizlemek için kaliteli bir hava temizleme cihazına yatırım yapmak akıllıca bir çözüm olacaktır.

YAPAY IŞIK ALTINDA CAM SİLMEK

Gündüz gözünüze batan parmak izlerini veya lekeleri görüp, "Yatmadan önce şunları bir sileyim de sabah temiz bir manzaraya uyanayım" diye düşünebilirsiniz. Ancak uzmanlar cam temizliğinin kesinlikle sabah yapılması gerektiğini söylüyor. Çünkü yapay ışıklar gölgeler oluşturur ve camdaki inatçı lekeleri ya da dalgalanmaları görmenizi zorlaştırır.

Sonuç olarak birçok noktayı gözden kaçırırsınız ve ertesi gün uyandığınızda mat, çizgilerle dolu camlarla karşılaşırsınız. Bu da emeğinizin boşa gitmesi ve işi ertesi gün tekrarlamak zorunda kalmanız demektir.

GÜNEŞLİ GÜNLER CAM SİLMEK İÇİN UYGUN DEĞİL

Sanılanın aksine, cam silmek için en iyi zaman güneşli değil, bulutlu günlerdir. Doğal yaşam ve cam uzmanları, doğrudan güneş ışığı altında silinen camların çok hızlı kuruduğunu ve bunun da camda kalıcı su lekeleri ile çizgiler bıraktığını belirtiyor. Eğer hava güneşliyken cam silmek zorundaysanız, güneşin doğrudan vurmadığı, gölgede kalan pencerelerden başlamalısınız. Ayrıca tozları etrafa yaymadan hapseden ve yüzeyleri çizmeyen mikrofiber bezler kullanmak işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

HALILARI BUHARI MAKİMEYLE TEMİZLEMEK

Herkes yatağına çekilmişken halıları buharlı temizleyiciyle yıkamak sessiz ve mantıklı bir gece aktivitesi gibi görünebilir ama durum hiç de öyle değil. Buharlı temizleyiciler inatçı kirler için harika olsa da bu işi sabah saatlerine ertelemeniz için iki önemli neden var:

Haşlanma ve Kaza Riski: Gece saatlerinin getirdiği yorgunluk ve yetersiz ışık, makinedeki sıcak suyun dökülmesi durumunda ciddi yanık ve haşlanma risklerini beraberinde getirir. Gece yarısı acil servise gitmek istemezsiniz.

Küf ve Rutubet Tehlikesi: Geceleri pencereler kapalı olduğundan buharlı temizlik sonrası halıların kuruması çok daha uzun sürer. Nemli kalan halılar ise evinizde küf ve mantar oluşumu için mükemmel bir zemin hazırlar. Halıların düzgünce kuruması ve evin havalanması için bu işlemi her zaman gündüz gözüyle yapmalısınız.