Mutfak tezgahının üzerinde duran taptaze, sarı bir muz salkımı... Yanında bir iki şeftali, belki biraz avokado. Görünüş harika, değil mi? Ancak sadece iki gün sonra, o lezzetli muzlardan birini yemek için uzandığınızda etrafından uçuşan o sinir bozucu, küçük siyah sineklerle karşılaşmanız neredeyse kaçınılmazdır.

Birçok insan bu meyve sineklerinin açık pencerelerden veya kapılardan içeri sızdığını düşünür. Ancak gerçek şu ki, onları eve kendi ellerinizle, market poşetinde taşıyorsunuz.

İşte mutfağınızdaki sinek istilasını başlamadan bitirecek, bilimsel olarak kanıtlanmış ve sadece 30 saniyenizi alacak o gizli yöntem.

MUZ KABUĞUNA SAKLANIYORLAR VE GÖRMEK İMKANSIZ

Meyve sinekleri (Drosophila melanogaster), doğaları gereği olgunlaşan ve fermente olmaya başlayan meyvelerin kokusuna hayrandırlar. Muzlar olgunlaşırken etrafa özel bir aroma yayar ve bu koku meyve sinekleri için adeta bir "davetiyedir".

Sinekler, marketlerde veya depolarda duran muzların kabuklarına gözle görülmeyecek kadar küçük yumurtalar bırakırlar. Siz o muz salkımını alıp mutfağınıza koyduğunuzda, aslında bir biyolojik saati de çalıştırmış olursunuz.

Meyve sineklerinin yumurtadan çıkıp ergin birer sinek haline gelmesi sadece birkaç gün sürer. Pazartesi günü eve getirdiğiniz tertemiz görünen muzlar, Çarşamba günü olgunlaştığında yumurtalar çatlatır. Cuma gününe geldiğinizde ise mutfağınızda küçük bir sinek ordusu turlamaya başlar.

ÇÖZÜM 30 SANİYELİK BİR BANYO

Bu döngüyü kırmanın yolu, sineklerin kimyasal silahı değil, musluğunuzdan akan sade sudur. Muzları eve getirdiğiniz an yapmanız gereken adımlar şunlardır:

Yıkama: Muz salkımını ambalajından çıkarın ve akan soğuk/ılık musluk suyunun altında yaklaşık 30 saniye boyunca hafifçe ovalayarak yıkayın. Bu işlem, kabuğa tutunmuş olan mikroskobik sinek yumurtalarını yerinden söküp lavabodan aşağı gönderir.

Kurutma: Yıkadığınız muzları temiz bir mutfak havlusunun üzerine bırakarak kendi kendine kurumasını bekleyin veya bir havlu yardımıyla tamamen kurulayın. (Nemli bırakmamak önemlidir, çünkü nem mantar ve küf oluşumunu hızlandırabilir).

Kaseye Yerleştirme: Tamamen kuruyan muzlarınızı artık güvenle meyve sepetine koyabilirsiniz.

Küçük Bir İpucu: Bu yöntemi sadece muzlar için değil; avokado, şeftali, nektarin, erik ve hatta patates, kabak gibi oda sıcaklığında sakladığınız tüm yaz sebze ve meyveleri için de uygulayabilirsiniz.

SONUÇ KESİNLİKLE DENEMEYE DEĞER

Kesinlikle evet. Bu basit alışkanlığı edinen yüzlerce kişi, muzların en olgun olduğu dönemde bile mutfaklarında tek bir meyve sineğine rastlamadıklarını belirtiyor. Kimyasal spreyler kullanmak, sinek tuzakları hazırlamak veya sinekleri kovalamak için havaya havlu sallamak yerine, sorunu henüz "yumurta" aşamasındayken çözmek mutfak hijyeniniz için yapabileceğiniz en akıllıca yatırımdır.