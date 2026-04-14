Sezona 1 Eylül 2025 tarihinde başlayan balıkçılar, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak genel av yasağıyla birlikte denizlere bir süre veda edecek.



Av yasağının başlamasına saatler kala balık fiyatları tezgahlarda son günlerin en düşük seviyesini görürken, hamsinin kilosu Türkiye'nin birçok bölgesinde 100 liradan alıcı buldu.





FİYATI KATLANARAK ARTACAK



Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak av yasağıyla birlikte birçok balık türünde fiyatların hızla artacağına dikkat çeken balıkçılar, bu nedenle binlerce vatandaşın uygun fiyata balık satın almak için kuyruklar oluşturduğunu belirtti.



Günlük balık alışverişinin yanı sıra, gelecek aylarda balık fiyatlarının daha fazla artacağını düşünen bazı vatandaşlar, kilolarca balık satın alarak derin dondurucuda stoklamayı tercih ediyor. Uzmanlara göre balıklar, türlerine göre 3 ila 8 ay arasında buzlu şekilde muhafaza edilerek yeniden tüketilebilmekte.



Yarından itibaren yürürlükte olacak av yasağı, 15 Haziran 2026 tarihinde kalkacak ve denizlerde yeni av sezonu başlayacak.





