Mutfakların vazgeçilmezi olan zeytinyağında kış gelmeden alarm zilleri çalmaya başladı. İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle zeytinin rekoltesinde bu yıl ciddi bir düşüş yaşanması bekleniyor. Rekoltenin düşmesiyle birlikte hasada sayılı haftalar kala zeytinyağı fiyatlarında zam için geri sayım başladı. Uzmanlar, henüz yeni sezon zeytinyağları raflara inmeden, dev zam dalgasına karşı tüketicilere stok yapın uyarısında bulundu.

ZEYTİNYAĞINDA ZAM KAPIDA

Zeytin ağaçlarındaki düşük verim, market raflarını da vurmaya hazırlanıyor. Tarlalarda rekoltenin beklentilerin altında kalması üreticinin maliyetini katlarken piyasadaki arzı da daralttı. Yetersiz yağışlar nedeniyle istenen olgunluğa ulaşamayan zeytinler, sıkım sonrası elde edilecek yağ miktarını olumsuz etkileyecek. Bu durumun yeni hasat sezonunda etiketlere zam olarak yansıması bekleniyor.

KİLO KİLO STOK YAPIN UYARISI

Sektör temsilcileri, yeni hasat ürünlerinin piyasaya girmesiyle birlikte zeytinyağı fiyatlarında durdurulamaz bir artış yaşanacağını iddia ediyor. Şu an raflarda bulunan ve henüz zamlanmamış olan geçen sezon ürünlerinin büyük bir fırsat olduğunu belirten uzmanlar, zeytinyağının uzun raf ömrüne dikkat çekerek kış gelmeden ve yeni fiyatlar etiketlere yansımadan stok yapılması yönünde uyarıda bulundu.