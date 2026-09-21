Avrupa genelinde patates rekoltesinde yaşanan dev kayıp, fiyatların rekor seviyelere çıkacağı beklentisini beraberinde getirdi. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, önümüzdeki aylarda yaşanabilecek tedarik krizine dikkat çekerek fiyatların tavan yapacağı uyarısında bulundu.

Avrupa genelinde etkili olan kuraklık, aşırı sıcaklar ve ekim alanlarının daralması patates rekoltesinde ciddi kayıplara yol açtı. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği patates kızartması, cips ve geleneksel patates yemeklerinin fiyatlarının önümüzdeki dönemde zıplaması bekleniyor.

Polonya Ulusal Ziraat Odaları Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Gustaw Jędrejek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Batı Avrupa’da patates tedarikinde büyük sıkıntılar yaşandığını ve durumun endişe verici olduğunu belirtti. Rekolte kayıplarının çok yüksek seviyelerde seyrettiğini vurgulayan Jedrejek, önümüzdeki aylarda arzın ciddi şekilde düşeceğini ve fiyat artışlarının tavan yapabileceğini ifade etti.

ENDÜSTRİYEL PATATES TEDARİKİNDE AKSAMALAR VAR

Kriz sadece perakende satışları değil, sanayi tipi patates üretimini de doğrudan etkiliyor. Özellikle cips ve dondurulmuş patates kızartması imalatında kullanılan endüstriyel hammaddede belirgin bir tedarik açığı göze çarpıyor. Uzmanlar, hammadde fiyatlarındaki artışın tek başına çözümler sunmayacağını, piyasadaki fiziki ürün yetersizliğinin temel problem olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz yıl görülen rekolte fazlası nedeniyle bu sezon birçok üreticinin ekim alanlarını küçültmesi, üzerine eklenen kuraklık ve yüksek sıcaklıklarla birleşince Fransa ve Almanya gibi üretici ülkelerde fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.

GÜNEY AFRİKA'DAN İTHAL ETME FİKRİ GÜNDEME GELDİ

Avrupa pazarındaki arz açığını kapatmak amacıyla AB dışı ülkelerden ithalat yapılması ihtimaller arasında yer alıyor. Güney Afrika gibi üretici bölgelerden ürün tedarik edilmesi gündeme gelirken, bu ülkelerde kullanılan zirai kimyasalların Avrupa standartları ve üretim denetimleriyle farklılık göstermesi tartışmaları da beraberinde getiriyor.

FİYAT ARTIŞLARI RESTORAN MENÜLERİNE DE YANSIYACAK

Üreticiler, bu yılki rekoltede geçen yıla kıyasla yaklaşık %20 ila %30 oranında düşüş öngörüyor. Yaşanan rekolte kaybının etkilerinin özellikle önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden itibaren raflara ve menülere yansıması bekleniyor.

Patatesin temel gıda maddesi konumında olduğu ülkelerde, hammadde yetersizliği sadece market fiyatlarını değil; restoran, hızlı yemek (fast-food) ve hazır gıda sektörünü de doğrudan etkileyecek. Patates köftesi ve mücveri gibi geleneksel lezzetlerin maliyetlerinin artması kaçınılmaz görülüyor.