Çatışmaların yeniden başladığı bu aydan itibaren İran, Orta Doğu’daki ABD üslerine yönelik saldırılarında füzelerini ne kadar etkili bir şekilde kullanabildiğini gösterdi.

2025 yılının Haziran ayında başlayan 12 gün savaştan, bu yıl 28 Şubat başlayan güncel savaşa kadar devam eden süreçte İran, ABD üslerini nasıl vurabileceğini dikkatle çalıştı.

ABD’li yetkililerin açıklamalarına göre Tahran yönetimi; aynı füzelerle farklı uçuş rotaları, manevralar ve hız kombinasyonları uygulayarak Amerikan hava savunma sistemlerinin kafasını karıştırmayı hedefleyen karmaşık saldırılar düzenliyor.

Bu saldırıların başını çeken füze ise, İran'ın yeraltında binlercesini ürettiği Hayber Şekan füzesi oldu. İran, hızla üretilen bu füzelerle Orta Doğu'yu ateşe verdi.

Hızla ateşlenebilen ve içinde yakıtıyla ateşlenmeye hazır bir şekilde muhafaza edilebilen bu füze, ABD üslerindeki askerleri için bir kabusa dönüştü.

UÇAKLAR YAKALAYAMIYOR

Uzun süreli yakıt ikmali gerektiren eski füzelerin aksine Hayber Şekan, kamyon veya diğer araçlara hızla yüklenerek fırlatılabiliyor.

Her TIR'ın, her kamyonun bir füze fırlatma platformuna dönüşebilmes, bu füzelerin ateşlenmeden engellenmesini oldukça zor bir hale getiriyor.

2000 KM menzili olan bu füzeler ülkenin her noktasından, kolaylıkla fırlatılarak Körfez'deki ABD üslerini vurabiliyor.

ABD ve İsrail uçakları, ne yaparsa yapsın tüm Hayber füzelerini bulamıyor. Hal böyle olunca geriye, hava savunma füzelerine güvenmek kalıyor.

HAYBER'İN GİZLİ SİLAHI

Hayber füzelerinin asıl vurucu özelliği, fırlatıldıktan sonra devreye giriyor. Saatte 9.6 kilometre hıza ulaşabilen füzenin patlayıcı başlık taşıyan burun kısmı, uçuşun son aşamasında ayrılıyor. Hava savunması için asıl sorun burada başlıyor.

Kaydedilen teknik özelliklere göre tek yönden ilerleyen bir füzeyi vurmaya hazırlanan hava savunma füzeleri, bu patlayıcı başlığı hedef alıyor. Ancak başlık hızla yöne değiştirerek hava savunma füzelerini alt edebiliyor.

Aynı anda onlarca eş füze ve küçük kamikaze İHA'larla fırlatılan bu füzeler, ABD üslerine ağır hasar verdi.

ABD ise füzelerinin çoğunu havada vurduklarını, sadece küçük bir kısmının hedefini vurduğunu söyledi.

YARI FİYATINA KORKUNÇ HASAR

Ateşkesin çökmesinden bu yana, bölgedeki füze savunma sistemlerinin temeli olan radarlar ile ABD askerlerinin kaldığı kışlalar hedef alınıyor.

ABD Merkez Kuvvetler eski Komutanı emekli General Joseph Votel, İran’ın çatışmalardan ders çıkararak savunmaları aşma yollarını aradığını ve köklü bir uzmanlığa sahip olduğunu söyledi.

Sciences Po araştırmacısı Nicole Grajewski ise füzelerin düşük üretim maliyeti, esnek fırlatma sistemleri ve etkinliği sebebiyle tercih edildiğini vurguladı.

Tanesi 2 milyon ila 15 milyon dolar arasında değişen ABD ve İsrail engelleme füzelerinden çok daha ucuz olan bu füzelerden onlarcasını engellemek için, tanesi 4 milyon dolara üretilen Patriot füzeleri kullanılıyor.

NETANYAHU'NUN OFİSİNİ VURDU

Gelgelelim ucuz maliyet, füzelerin etkili olmasını engellemiyor. Tahran bu füzelerle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisini ve hava kuvvetleri komutanlığı karargahını hedef aldığını duyurdu.

İsrail, bu saldırıyı asla tam olarak doğrulamasa da Mart ayındaki saldırı sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinde olmadığını vurgulamıştı.

Savaş öncesinde İran'ın elinde bu modelden ve orta menzilli füzelerden yaklaşık 2 bin 500 adet bulunduğu tahmin ediliyordu.

Bağımsız füze uzmanı Fabian Hinz, İran'ın motor üretim tesisleri imha edilmiş olsa da yer altı üslerindeki parçalarla montaja devam edebileceğini ve her kullanım verisiyle manevra taktiklerini geliştirdiğini dile getiriyor.