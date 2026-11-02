ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentinden Bahamalar'daki Kuzey Eleuthera Havalimanı'na gitmekte olan Learjet 60 tipi özel jetin düşmesi sonucu 9 yolcuı yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen ve Delaware'in Wilmington kentine kayıtlı LR60271 LLC isimli şirkete ait N722BD tescilli uçağın düşmesinin ardından ölenlerin bedenleri bulmak için çalışmalar sürüyor.

Olay anına ilişkin görüntülerde, uçağın dik bir açıyla yere çarptığı, çarpışmanın ardından büyük bir ateş topu meydana geldiği ve zeminde bir krater oluştuğu görüldü.

Aviation 24/7 tarafından aktarılan bilgilere göre uçağın bir ağaca çarparak elektrik hatlarını kopardığı ve çarpmanın "füze gibi ses çıkardığı" aktarıldı.

Olaya ait görüntülerin uzmanlar tarafından incelenmesinin ardından ortaya çıkan bulgular ise facianın boyutunu gözler önüne serdi. Bu füze etkisinin nasıl oluştuğu uzmanlar tarafından açıklandı.

UÇAK NASIL 'FÜZE GİBİ' DÜŞTÜ?

Dün meydana gelen kazaya ilişkin teknik paylaşımlarda, uçağın yatay düzlemin yaklaşık 69 derece altında bir açıyla düştüğü belirtildi.

Elektrik direğinin dikey referans alındığı kamera görüntülerine dayanan bu ölçümün, uçağın kameraya göre yönüne bağlı olarak değişebileceği kaydedildi.

Böylesine yüksek hızda ve dik açılı dalışların son derece nadir olduğuna işaret eden değerlendirmelerde; 1987 yılından bu yana gerçekleştirilen yaklaşık 1,1 milyar havayolu uçuşunda bu nitelikte yalnızca bir düzine kadar kaza kaydedildiği, bunun da yaklaşık her 38 ila 95 milyon uçuşta bir görüldüğü ifade edildi.

Bu düşüş açısının uçağın formuyla birlikte gerçekten de düşen bir füze etkisi yarattığı kaydedildi. Uzman, uçaktakilerin kurtulma şansının olmadığını vurguladı.

FACİANIN SEBEBİ KUYRUKTA SAKLI

Uçak tasarımı perspektifinden yapılan incelemelerde ise Learjet 60 modelindeki T-kuyruk tasarımının aerodinamik olarak sorun teşkil edebileceği aktarıldı.

Aşırı yükseliş açılarında ayrılan hava akışının yatay dengeleyiciyi etkileyerek kuyruğu işlevsiz kılabildiği ve burnu indirmek için gereken kumanda kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği aktarıldı.

Sosyal medyada dikkat çeken değerlendirme, pilot ve kule arasındaki ses kayıtlarına da ışık tuttu. Kule ile konuşan pilot türbülans sebebiyle hızla düştüğünü aktarmıştı.

Bu hızla düşerken uçağın kendini düzeltememesi pilot hatası değil, uçağın formundan dolayı yaşanan bir sorun olabileceği değerlendirildi.