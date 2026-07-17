Avrupa’yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar, akıllı telefon ve tabletlerimizi kelimenin tam anlamıyla eritme noktasına getirdi. Sıcaklık uyarısı veren ya da el yakacak kadar ısınan cihazlarını kurtarmak isteyen kullanıcılar ise farkında olmadan çok daha büyük bir tehlikeye kapı aralıyor: Telefonu buzdolabına veya dondurucuya koymak. Birleşik Krallık ve Avrupa genelindeki teknik servis merkezleri, bugünlerde bu hatalı yöntem yüzünden kullanılmaz hale gelen cihazlarla dolup taşıyor.

Teknik servis uzmanı Jamie Farnell, son dönemde sıvı teması, ekran çatlakları ve batarya şişmesi şikayetiyle gelen cihaz sayısında çok ciddi bir artış yaşandığını belirtiyor. Kullanıcıların iyi niyetle başvurduğu bu şok soğutma yöntemi, donanım üzerinde kalıcı ve geri dönülemez hasarlar bırakıyor.

ANİ SOĞUMA CİDDİ RİSK TEŞKİL EDİYOR

İşin asıl tehlikesi, fiziğin temel kurallarında saklı. Aşırı sıcak bir cihazı buz gibi bir ortama soktuğunuzda, cihazın içindeki hava ani sıcaklık değişimi nedeniyle nemini bırakıyor ve su damlacıklarına, yani yoğuşmaya dönüşüyor. Telefonunuz dışarıdan gelecek suya karşı ne kadar dayanıklı olursa olsun, bu nem doğrudan cihazın içinde oluştuğu için anakart üzerinde korozyona ve ölümcül kısa devrelere yol açıyor. Birçok kullanıcı cihazın dışı soğuduğu için yöntemin işe yaradığını düşünse de, o sırada iç aksam sinsi bir sıvı temasıyla can çekişiyor.

BATARYA ŞİŞMESİ VE YAPIŞTIRICILAR

Bu durum sadece devreleri değil, lityum iyon pillerin kimyasal yapısını da tamamen bozuyor. Hatta geçtiğimiz dönemde, bu şok soğutma süreci yüzünden bataryası şişerek patlayan bir iPad modeli teknik servislerde ciddi bir güvenlik alarmına yol açtı. Üstelik ani ısı değişimleri, ekran panellerini ve cihaz kasasını bir arada tutan özel yapıştırıcıların özelliğini yitirmesine, dolayısıyla ekranların çatlamasına veya kasadan ayrılmasına neden oluyor.

Akıllı telefonlarda oluşan bu teknik aksaklıkları gidermek için ise servislere binlerce lira ödemeniz ya da yeni bir telefon almanız gerekiyor. Ülkemizde akıllı telefonların orta segment fiyatları bile 10 bin TL'den başladığı göz önünde bulundurulduğunda telefonu buzdolabında bekletmek en az 10 bin liralık bir hata oluyor.

PİRİNÇ EFSANESİNDEN BUZDOLABI YANILGISINA

Jamie Farnell, bu buzdolabı alışkanlığını, dijital dünyanın en büyük efsanelerinden biri olan "ıslanan telefonu pirince yatırma" hatasına benzetiyor. Pirinç tozunun hoparlör ve şarj girişlerini tıkayarak cihaza zarar verdiğini hatırlatan uzmanlar, yapay ve aceleci çözümlerin her zaman hüsranla sonuçlandığını vurguluyor.

AKILLI TELEFONLARI GÜVENLİ ŞEKİLDE SOĞUTMANIN YOLU

Isınan bir cihazı kurtarmak için onu yapay yollarla dondurmak yerine doğal sürece güvenmek gerekiyor. İlk adım olarak cihazın ısısını dışarı atmasını engelleyen koruyucu kılıfı çıkarmalısınız. Ardından en çok ısı üreten bileşenlerden biri olan ekranın parlaklığını tamamen kısmalı, hatta mümkünse cihazı kapatmalısınız. Son olarak telefonu doğrudan güneş almayan, esintili ve oda sıcaklığındaki bir alanda kendi kendine soğumaya bırakmak en sağlıklı çözümdür. Teknolojiyi korumanın yolu, ani şoklardan değil, sabırlı ve doğal yöntemlerden geçiyor.