Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem gören Darphane Altın Sertifikası (Altın S1) ile piyasadaki altın fiyatları arasındaki makas son günlerde belirgin şekilde açıldı.

0,01 gram altına denk gelen Altın Sertifikası'nın fiyatı 49,85 liraya ulaştı. 1 grama denk gelen 100 altın sertifikasının fiyatı ise 4 bin 985 lira olarak kaydedildi.

Fakat serbest piyasada gram altın fiyatları 4 bin 250 liradan işlem görüyor.

Buna göre altın sertifikası ve gram altın arasındaki makas yüzde 17 seviyesine çıktı. Yani sertifika fiyatı piyasa fiyatına göre daha yüzde 17 daha pahalı oldu.

DAHA SERT DÜŞÜŞLER OLABİLİR

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz sosyal medya hesabından bu farka dikkat çekerek aradaki makasın yüzde 15'in üzerine çok nadir çıktığını söyleyip yatırımcıları uyardı.

Eryılmaz, olası bir ons altın düzeltmesinde altın sertifikasındaki düşüşün daha sert olabileceğini dile getirdi.

Eryılmaz, uzun vadeli yatırımcıların bu fiyatlardan Altın S1 almak yerine fiziki altın alımı, altın yatırım fonu veya borsa altın yatırım fonu gibi farklı altın yatırımlarına yönelmesinin mevcut şartlar için daha uygun olduğun söyledi.

Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcıların ise haber akışlarını daha yakından takip ederek S1 pozisyonları koruyabileceklerini belirtti.

İşte Eryılmaz'ın paylaşımı:

"AltınS1×100/Gram altın oranı 1.17. Bunun anlamı Altın S1 fiyatı şu an piyasa fiyatına göre yüzde17 daha pahalı. Bu oranın yüzde 15 üzeri çok nadir görülür.

Olası bir ons altın düzeltmesinde S1 düşüşü daha güçlü olabilir. Bu fiyatlardan uzun vadeli altın yatırımcılarının S1 almak yerine fiziki altın alımı, altın yatırım fonu veya borsa altın yatırım fonu vb. gibi farklı altın yatırımı daha uygun olabilir.

Kısa vadeli yatırımcılar için haber akışlarını çok çok yakın takip ederek S1 pozisyonları korunabilir. Düşüş baskısı hissedildiğinde belirli oranda kâr alımı uygun olabilir."