Dünya, 12 Ağustos 2026'da son yılların en görkemli tam güneş tutulmasına ev sahipliği yapacak. Ay’ın Güneş’i tamamen örteceği bu muazzam olay, Avrupa kıtasında 1999’dan beri görülen en net ve en uzun süreli tam kararma hattını oluşturacak. Bilim dünyasının "yüzyılın randevusu" olarak adlandırdığı bu olay, Grönland'ın buzullarından İspanya'nın güneşli sahillerine kadar dev bir koridor oluşturacak.

Türkiye’de Gökyüzü Nasıl Olacak?

Tam kararma hattı ülkemizden geçmese de, Türkiye bu görsel şölene "parçalı tutulma" ile eşlik edecek. Batı illerimizden başlayarak yurdun büyük bölümünde Güneş’in bir kısmının Ay tarafından "ısırıldığına" şahitlik edeceğiz. Gökyüzündeki ışığın garip bir loşluğa büründüğü, gölgelerin keskinleştiği o anlarda dışarıda olmak, evrenin devasa çarklarının dönüşünü hissetmek için eşsiz bir fırsat olacak.

Neden Bu Kadar Nadir ve Değerli?

Teknik olarak tutulmalar sık gerçekleşse de, aynı koordinat noktasında bir tam tutulmanın tekrarlanması ortalama 375 yıl sürüyor. 2026 tutulmasını özel kılan ise, özellikle İspanya üzerinden geçerken gün batımına yakın bir saatte gerçekleşecek olması. Güneş’in dış atmosferi olan "korona" tabakasının, ufuk çizgisinin turuncu renkleriyle birleştiği o an, profesyonel fotoğrafçılar tarafından "yüzyılın karesi" olarak şimdiden işaretlenmiş durumda.

Kritik Uyarı: Gözlerinizi Feda Etmeyin

Uzmanlar bu büyük gün için şimdiden uyarıyor: Güneş'e doğrudan bakmak geri dönülemez göz hasarlarına yol açabilir. Bu tarihi ana şahitlik etmek istiyorsanız, şimdiden sertifikalı bir "tutulma gözlüğü" edinmelisiniz. Sıradan güneş gözlükleri veya röntgen filmleri sizi bu devasa enerjiden korumaya yetmeyecektir.