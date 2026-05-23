Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, ev temizliği rutinlerine eklenmesi gereken en kritik başlık klima bakımı oldu. Teknik uzmanlar ve sağlık bilimcileri, kış boyunca kapalı kalan veya bakımı aksatılan klimaların içinde biriken toz ve nemin; bakteri, küf ve mantar sporları için uygun üreme alanı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

İÇ MEKAN KALİTESİ ÖNEMLİ

Uzmanlar, bayramda artan misafir trafiğiyle birlikte iç mekan hava kalitesinin daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Bakımsız klimaların çalıştırılmasıyla ortama yayılan mikroorganizmaların, özellikle çocuklar, yaşlılar ve astım hastaları üzerinde tetikleyici etkisi olduğu belirtildi. "Lejyoner Hastalığı" olarak bilinen ve ağır zatürreye yol açabilen bakterinin, temizlenmemiş klima tesisatlarında kolayca üreyebildiği ifade edildi.

%30 DAHA FAZLA FATURA

Teknik servis yetkilileri, bakımsız cihazların sadece sağlığı değil, bütçeyi de olumsuz etkilediği görüşünde. Filtreleri dolu olan bir klimanın, hedeflenen soğukluğa ulaşmak için motoru (kompresör) iki kat daha fazla zorladığı, bunun da elektrik faturalarına %15 ile %30 oranında ek yük bindirdiği kaydedildi.

UZMANLARDAN "BAYRAMDAN ÖNCE TEMİZLİĞİNİ YAPIN" UYARISI GELDİ

Servis yetkilileri, bayram haftasında yaşanacak aşırı yoğunluk nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için tarih verdi. Klimaların verimli çalışması ve hijyenik bir ortam sağlanması için profesyonel bakımların bayram tatili başlamadan önceki son iş gününe kadar tamamlanması gerektiği hatırlatıldı.

Haberde Öne Çıkan Uyarılar:

Filtre Temizliği: Toz tutan filtrelerin 15 günde bir yıkanması.

Dezenfeksiyon: İç ünitede oluşan bakteriler için profesyonel ilaçlama yapılması.

Dış Ünite Kontrolü: Cihazın performansını etkileyen dış fanların temizlenmesi.

Uzmanlar, "Bayram temizliği sadece görünen yüzeyleri değil, solunan havayı da kapsamalıdır" diyerek tüketicileri randevularını erkenden almaları konusunda uyardı.