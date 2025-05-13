ABD ve Çin’in ticaret anlaşması, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul’da olması, Hindistan ile Pakistan arasında barış sağlanması ve PKK’nın kendini feshettiğini açıklaması piyasalar tarafından pozitif etki yarattı. Piyasa Uzmanı İslam Memiş, yayınladığı videoda yatırımcılara altın fiyatlarına dair dikkat çeken uyarılarda bulunurken, altın almak için tarih verdi. Altın almak için uygun zaman mı? Gümüş yatırımı karlı mı? İşte tüm detaylar...

BORSADA SON DURUM

Yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul haftaya 9 bin 506 puanla başladı ve gün içinde pozitif seyrini sürdürdü. Borsada pozitif görünüm sürerken, yatırım için yükseliş ivmesi başlamadan pozisyon almak gerektiği belirtiliyor.

Borsaya şu an yatırım yapmanın yanlış olduğunu ve yükselme ivmesi göstermeden önce yatırım yapmak gerektiğini dile getiren Memiş, "döviz kurları stabil başladı haftaya ama Euro biraz daha fazla değer kaybetti. Teknik olarak beklediğimiz seviye 1,11 euro- dolar seviyesi. Euro almak isteyen yatırımcılar için bu hafta yüzde 50 uygun. Dolar kuru bugün 38,73 seviyesinde. Bu seviyede oyalanmasını bekleyebiliriz. Euro - TL kuru 43,34 seviyesinde. Aşağıda 43 lira seviyesi yukarıda 44 lira direnç seviyesi şeklinde oyalandığını görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜMÜŞ İÇİN AL BEKLE

Altın fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde agresif yükseliş gösterdiğini dile getiren Memiş, altına mesafeli durarak ilk çeyrekte gümüş toplamaya devam ettiklerini ve gümüşün uzun vadede yatırımcıya kazandıracağını vurguladı.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN NE ZAMAN?

Ons altın fiyatının 3 bin 255 dolar seviyesinde olduğunu dile getiren Memiş, yaklaşık 80 dolar civarında geri çekilme olduğunu, ilk kez altın alacakların 3 bin dolar seviyesini beklemesi gerektiğini 3 bin 500 dolar seviyesini test edince gönül rahatlığıyla burada herkesin altın tarafından çıkış yapabileceğini belirtti.

GRAM ALTIN NE ZAMAN ALINIR?

Gram altın 4 bin 210 liradan kapanış yaptığını belirten Memiş, 4 bin lira seviyesinin altına sarktığında kademeli alıma başlanabileceğini belirtti.

Memiş altın ve gümüş arasındaki bağlantıya dikkat çekerek, "Altın-gümüş rasyosu nedeniyle gümüşün gram fiyatı 41,07 TL seviyesinde. Malum, 39,85 TL seviyesine, yani 40 TL'nin altına sarkmıştı. Bu seviyelerin oldukça ucuz olduğunu ifade etmiştim. Şu an 41 TL seviyesinin üzerinde bir gram gümüş fiyatı var. Yukarıda 42 TL direnç seviyesi bulunuyor; burayı takip etmeye devam edeceğiz. Gümüşün ons fiyatı ise 32,95 dolar seviyesinde. Burada da 31,80 – 33,80 dolar aralığını kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğim. 32 dolar seviyesinin altındaki her sarkma, bizim paramızla gümüşün ucuz kalmaya devam etmesi anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

BİRAZ SABIR

İslam Memiş, yılın ikinci yarısına dikkat çekerek, "Altın tarafında ise sabırla beklemeye devam ediyoruz. İlk kez alacaklar için elbette uygun zamanlar değerlendirilmeli. Elinde altın bulunduranlar ise bunu tutmaya devam etmeli. Yılın ikinci yarısında bu yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Ancak öncelikle, beklediğimiz seviyelerin gerçekleşmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

ONS ALTINDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 207 dolar ile 3 bin 342 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 235 dolarda tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.05'te 3 bin 258 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki sert düşüşlerin etkisiyle gram altında dalgalı seyrin olduğu görülüyor. Dünü 3 bin 991 lira ile 4 bin 125 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 22 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 4 bin 60 lirada bulunuyor.