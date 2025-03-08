İlişkilerde iletişim büyük önem taşır fakat bazı sorular partnerinizi rahatsız edebilir veya güvensiz hissettirebilir. Çiftler bazen birbirlerine farklı sorular sorabiliyor ancak uzmanlar çiftlerin karşılıklı güven, anlayış ve saygıyı korumaları adına bazı sorulardan kaçınmalarını öneriyor. İşte, partrenirinize sormamanız gereken sorular:

"Beni aldatmazsın değil mi?" sorusu

Bu soru ilişkinizdeki güvenin sarsıldığının göstergesi olabilir. Partnerinizin size sadık olup olmadığından endişelenmeniz, ilişkinizdeki sağlıklı temellerin zayıfladığını düşündürürken, güven bir ilişkinin en temel unsurlarından birini oluşturur. İlişkiniz sağlam ve sağlıklıysa, böyle bir soruya gerek olmayacaktır aynı zamanda böyle bir soru partnerinize güvensizlik hisleri verirken, ilişkinin huzurunu bozabilir.

"Güzel miyim?" sorusu

Partneriniz size sık sık iltifat ediyorsa, güzelliğiniz hakkında soru sormak onu huzursuz edebilir. Bu soruya karşı alacağınız cevap zaten bilinen bir şey olabilir ve zaman içerisinde partnerinizin ne söyleyeceğini tahmin edebilirsiniz. Öte yandan kendinizi başkalarıyla kıyaslamak veya partnerinizin güzelliğinizi ölçmesini istemek, onun doğal iltifatlarını yetersiz kılabilir.

"Senden önce ölürsem, bir daha evlenir misin?" sorusu

Ölüm ve kayıp, çok hassas konulardır ve her bireyin ölümle ve kayıpla ilgili farklı bir perspektifi olabilir. Bu tür bir soru, partnerinizi zor durumda bırakabilirken, ölüm gibi hayatta kalıcı olmayan bir konu üzerinden ilişkiyi sorgulamak, ilişkinizin devamını etkilemektense gereksiz kaygılar doğurabilir. İlişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için ölüm veya kayıp gibi olgulara odaklanmak yerine birlikte geçirdiğiniz zamanı değerlendirmeyi tercih edebilirsiniz.

"En iyi sevgilin ben miyim?" sorusu

Böyle bir soru, partnerinizi oldukça zor bir duruma sokabilir. İstediğiniz cevabı aldığınızda bile geçmişteki ilişkilerle kıyaslama yapmanın gereksiz bir gerginliğe yol açabilir. Partnerinizin dürüst olmasını ve diğer ilişkilerindeki hoşlanmalarını paylaşmasını istemek, kıskançlık veya güvensizlik duygularına yol açabilirken, böyle bir soru partnerinizin duygusal durumunu sorgulamaya neden olabilir ve sizde yetersizlik hissine yol açabilir. Sağlıklı bir ilişki, güvene dayalıdır ve karşılıklı kıyaslamalardan uzak olmalıdır.

"Sorunun ne? Neden böyle yapıyorsun?" sorusu

Bu tür suçlayıcı sorular, partnerinize kendisinde ciddi bir sorun olduğu duygusunu verebilir. Partnerinizin davranışlarını eleştirirken, "Neden böyle yapıyorsun?" sorusu yerine hoşunuza gitmeyen davranışları daha yapıcı ve anlayışlı bir şekilde dile getirmek daha sağlıklı olacaktır. Her iki taraf da duygularını ifade ederken suçlayıcı değil çözüm odaklı olmalıdır çünkü bu tarz sorular ilişkilerde gerginliğe yol açabilir ve partnerinizi savunmaya itebilir.

"Neden hiçbir zaman istediğim şeyi yapmıyorsun?" sorusu

Bu soru da suçlayıcı bir dil taşıdığı için ilişkiyi olumsuz etkileyebilir çünkü sürekli olarak sitem etmek veya eleştiri yapmak, partnerinize baskı kurarak olumsuz bir ruh hali yaratmanıza sebebiyet verebilir. İstediğiniz bir şeyi yapmadığında bunun nedenini anlamak yerine partnerinizi suçlamak, ilişkinizi yıpratabilir. Bunun yerine, daha yapıcı bir dil kullanarak isteklerinizi dile getirebilir ve partnerinizin bakış açısını anlamaya çalışabilirsiniz. Öte yandan ilişkinizde her iki tarafın da sorumluluk taşıdığının farkında olmak, ilişkideki dengeyi sağlamak adına önemlidir.