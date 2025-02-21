Son yıllarda gıda kaynaklı bakteriyel enfeksiyonların arttığı gözlemlenirken, haneler de gıda güvenliği konusunda daha fazla araştırma yapıyor. Pirincin saklama koşulları da kafa karışıklığına neden olabiliyor. Yapılan araştırmalar, birçok kişinin pirinci saklama koşullarını bilmediğini gösteriyor.

Uzman isim Salah Sun, çoğu kişi tarafından sıkça sorulan "Pirinç buzdolabında ne kadar dayanır?" sorusuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bu soru her ay binlerce kez aranıyor ve verilerde artış yaşanıyor. Bu durum da pişmiş pirincin saklanmasıyla ilgili endişelerin yükseldiğini gösteriyor.

"2 SAATTEN FAZLA BEKLETMEYİN"

Salah Sun, pişmiş pirincin hızlı bir şekilde soğutulması ve buzdolabında saklanması gerektiğine dikkat çekerken, "Pişmiş pirinç, pişirildikten sonra bir saat içinde soğutulmalı ve hava geçirmez bir kapta buzdolabında saklanmalı. Uygun şekilde saklanmış pirinç 24 saate kadar taze kalabilir. Ancak, oda sıcaklığında 2 saatten fazla bekletilmişse, bu pirinci atmak daha güvenlidir" dedi.

Yapılan araştırmalar, çoğu insanın en çok pirinç, tavuk ve yumurta saklama konusunda internetten tavsiye aradığını gösteriyor. Salah Sun, "Gıda zehirlenmesi vakalarındaki artış, hanelerde gıda saklama konusunda endişelere yol açtı. Birçok kişi yemek pişirme becerilerine güveniyor, ancak gıda depolama, özellikle yüksek risk taşıyan gıdalar söz konusu olduğunda belirsizlik yaratabiliyor" ifadelerine yer verdi.

BUZDOLABI HİJYENİNE DİKKAT EDİN

Öte yandan buzdolabının hijyeninin de gıda güvenliği için önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yemekleri saklamadan önce buzdolabınızın düzenini haftada bir temizlemenizi ve ayda bir derinlemesine temizlik yapmanızı öneriyor. Ayrıca, buzdolabınızın sıcaklığının 3-5°C arasında olduğundan emin olmalısınız.