Akıllı telefonunuzu kullanırken ekranın üst köşesinde aniden belirip kaybolan o minik yeşil noktayı fark ettiniz mi? Çoğu kullanıcının basit bir ekran efekti veya sıradan bir tasarım ögesi sandığı bu gizemli simge, aslında cihazınızda arka planda dönen olayların en net habercisi. Apple ve Google'ın milyarlarca cihazda devreye soktuğu bu küçük ışık, dijital mahremiyetiniz ihlal edildiğinde veya beklenmedik bir erişim gerçekleştiğinde sizi anında uyarmak için orada duruyor. Peki bu ışık durduk yere yanıyorsa ne anlama geliyor?

HANGİ RENK NE ANLAMA GELİYOR?

İşletim sistemlerine göre farklılık gösteren bu renkli ikazlar, donanım kullanımına dair net ipuçları veriyor:

iPhone (iOS): Yeşil ışık kameranın (veya kamerayla birlikte mikrofonun), turuncu ışık ise sadece mikrofonun aktif olduğunu gösteriyor.

Android: Yeşil simge; kamera, mikrofon ve cihaz modeline bağlı olarak konum servislerinin kullanıldığı anlamına geliyor.

Ekrandaki bildirim paneli veya kontrol merkezi aşağı çekildiğinde, o an hangi uygulamanın bu donanımlara eriştiği ismiyle birlikte net bir şekilde görülebiliyor.

EKRANDA SEBEPSİZ YANIYORSA DİKKAT

Kullanıcının fotoğraf çekmesi, görüntülü aramada olması veya ses kaydı yapması esnasında bu ışıkların yanması tamamen normal bir durum. Ancak ekran başında hiçbir işlem yapılmıyorken veya kapalı bir uygulamadayken bu göstergenin aktif kalması, cihazda zararlı bir casus yazılımın bulunabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında şu adımların atılmasını öneriyor:

İlgili uygulamayı derhal kapatın. Cihazın Ayarlar > Gizlilik/İzinler menüsünden uygulamanın kamera ve mikrofon erişim yetkilerini kaldırın. Şüphe devam ederse uygulamayı silin veya cihazı fabrika ayarlarına döndürün.

TEKNOLOJİ DEVLERİ VERİ SKANDALININ ARDINDAN HAREKETE GEÇTİ

Geçmiş dönemlerde el feneri veya basit hesap makinesi gibi zararsız görünen mobil uygulamaların, kullanıcıların ses ve görüntü verilerini gizlice toplayıp sattığı tespit edilmişti. Yaşanan veri skandallarının ardından harekete geçen teknoloji devleri, kontrolü tamamen kullanıcıya devretmek amacıyla bu uyarı sistemini standart bir güvenlik protokolü haline getirdi.