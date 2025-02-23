Karda yürürken ayakların kaymaması için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte, uzmanlardan güvenli kış yürüyüşleri için altın değerinde ipuçları…

DOĞRU AYAKKABI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

-Tabanı kaymaz ve dişli ayakkabılar tercih edin.

-Düz tabanlı veya aşınmış tabanlı ayakkabılar, kayma riskini artırır.

-Ayak bileğini saran ve su geçirmeyen modeller, hem sıcak tutar hem de denge sağlar.

PENGUEN GİBİ YÜRÜYÜN

-Uzun ve hızlı adımlar yerine küçük ve dengeli adımlar atın.

-Vücudunuzu hafif öne eğerek yürüyün, böylece ağırlık merkeziniz dengenizi korumanıza yardımcı olur.

-Penguen yürüyüşü tekniğini kullanın: Ayakları hafifçe yana açarak, kısa adımlarla yürümek kayma riskini azaltır.

ELLERİNİZİ SAKIN CEBİNİZE SOKMAYIN

-Dengeyi sağlamak için ellerinizi açıkta tutun.

-Telefon veya başka bir şeyle uğraşarak dikkat dağınıklığına yol açmayın.

-Sırt çantası kullanarak ellerinizi serbest bırakabilirsiniz.

YERİ İYİ TAKİP EDİN

-Siyah buz tehlikesine karşı dikkatli olun! Yolda donmuş ince buz tabakaları fark edilmesi zor olabilir.

-Ani hareketler, hızlı dönmeler ve sert adımlardan kaçının.

-Daha önce insanların geçtiği ve kısmen temizlenmiş yolları kullanın.

DÜŞMEYE KARŞI TETİKTE OLUN

-Düşerken dizlerinizi bükerek düşmeyi yumuşatın.

-Kalın giysiler giymek, düşme anında darbeyi azaltabilir.

-Başınızı koruyun, düşerken ellerinizle destek almaya çalışın.