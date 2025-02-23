Karda yürürken ayakların kaymaması için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte, uzmanlardan güvenli kış yürüyüşleri için altın değerinde ipuçları…
DOĞRU AYAKKABI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
-Tabanı kaymaz ve dişli ayakkabılar tercih edin.
-Düz tabanlı veya aşınmış tabanlı ayakkabılar, kayma riskini artırır.
-Ayak bileğini saran ve su geçirmeyen modeller, hem sıcak tutar hem de denge sağlar.
PENGUEN GİBİ YÜRÜYÜN
-Uzun ve hızlı adımlar yerine küçük ve dengeli adımlar atın.
-Vücudunuzu hafif öne eğerek yürüyün, böylece ağırlık merkeziniz dengenizi korumanıza yardımcı olur.
-Penguen yürüyüşü tekniğini kullanın: Ayakları hafifçe yana açarak, kısa adımlarla yürümek kayma riskini azaltır.
ELLERİNİZİ SAKIN CEBİNİZE SOKMAYIN
-Dengeyi sağlamak için ellerinizi açıkta tutun.
-Telefon veya başka bir şeyle uğraşarak dikkat dağınıklığına yol açmayın.
-Sırt çantası kullanarak ellerinizi serbest bırakabilirsiniz.
YERİ İYİ TAKİP EDİN
-Siyah buz tehlikesine karşı dikkatli olun! Yolda donmuş ince buz tabakaları fark edilmesi zor olabilir.
-Ani hareketler, hızlı dönmeler ve sert adımlardan kaçının.
-Daha önce insanların geçtiği ve kısmen temizlenmiş yolları kullanın.
DÜŞMEYE KARŞI TETİKTE OLUN
-Düşerken dizlerinizi bükerek düşmeyi yumuşatın.
-Kalın giysiler giymek, düşme anında darbeyi azaltabilir.
-Başınızı koruyun, düşerken ellerinizle destek almaya çalışın.