Özellikle şehir hayatında evlerin balkonları, terasları ve pencere önleri sık sık güvercinlerin uğrak noktası haline geliyor. Ancak arkalarında bıraktıkları kir ve oluşturdukları kirlilik, ev sahipleri için zamanla büyük bir baş ağrısına dönüşebiliyor. Birçok kişi kuşları uzaklaştırmak için pahalı aparatlar ya da kimyasal çözümler denerken, Arjantin basınında yer alan ve sosyal medyada hızla yayılan bir yöntem tüm ezberleri bozdu. Tamamen sıfır maliyetli ve en önemlisi sevimli dostlarımıza asla zarar vermeyen bu çevre dostu formülün sırrı ise mutfağınızdaki alüminyum folyoda saklı.

SIRRI TAMAMEN IŞIKTA SAKLI ÇIKTI

Peki, rulo halinde duran basit bir mutfak malzemesi güvercinleri nasıl tek bir hamlede uzaklaştırabiliyor? Bu yöntemin mucizevi şekilde işe yaramasının arkasındaki tek neden, tamamen fiziksel bir kural olan ışık yansımalarıdır. Alüminyum folyo, üzerine vuran güneş ışığını oldukça güçlü bir şekilde geri yansıtır. Gün içinde rüzgarın esmesi ve güneşin açısının değişmesiyle birlikte bu parıltılar, balkonunuzda adeta sürekli çakan ani flaş patlamalarına dönüşür. Güvercinlerin hassas göz yapısı bu ani ışık çakmalarından aşırı derecede rahatsız olur ve bu durumu bir tehlike sinyali olarak algılar. Kendilerini güvende hissetmedikleri bu parıltılı alanlara yaklaşmak yerine, hemen rotalarını değiştirip daha sakin ve karanlık noktalar aramaya koyulurlar.

BALKON VE PENNCERELERE UYGULAMANIN EN KOLAY YOLU

Bu pratik ve ekonomik yöntemi evinizde uygulamak ise sadece birkaç dakikanızı alıyor. İlk yöntem olarak, alüminyum folyodan yaklaşık 20 ila 30 santimetre uzunluğunda ince şeritler kesebilirsiniz. Bu şeritleri balkon korkuluklarınıza, pencere pervazlarınıza veya kuşların sürekli tünediği alanlara bağlamanız yeterli olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası, şeritlerin alt kısımlarını serbest bırakmaktır; böylece rüzgarda kolayca dalgalanabilir ve daha fazla yansıma üretebilirler. Zamanla yağmurdan ya da rüzgardan yırtılan veya parlaklığını kaybeden şeritleri yenileriyle değiştirerek bu korumayı sürekli hale getirebilirsiniz.

ŞERİT İSTEMEYENLER TOP KULLANABİLİR

Eğer balkonunuzda sürekli sallanan şerit görüntüsünden hoşlanmıyorsanız, bu yöntemin çok daha estetik bir alternatifi daha bulunuyor. Folyolardan kopardığınız parçaları elinizle sıkarak küçük, yuvarlak toplar haline getirebilirsiniz. Hazırladığınız bu gümüş renkli topları saksıların içindeki toprakların üzerine, pencere önündeki mermerlere veya gizli köşelere yerleştirebilirsiniz. Sallanan şeritler kadar yoğun olmasa da bu topların yaydığı sabit yansımalar da kuşların o bölgeye yaklaşmasını büyük ölçüde engellemeye yetecektir. Hem hayvanların canını yakmayan hem de evinizi temiz tutan bu yöntemle, balkon keyfinizi gölgeleyen o büyük dertten tamamen masrafsız bir şekilde kurtulabilirsiniz.