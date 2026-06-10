Beslenme uzmanları ve sindirim sistemi üzerine çalışan araştırmacılar, yoğurt tüketimi için en uygun zamanlardan birinin kahvaltı sırasında veya öğünlerden yaklaşık 30 dakika önce olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni, yoğurdun içerdiği faydalı bakterilerin bağırsaklara daha kolay ulaşabilmesi.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Verywell Health'te yayımlanan uzman değerlendirmelerine göre, yoğurtta bulunan Lactobacillus gibi faydalı bakteriler, yemekle birlikte veya yemekten yaklaşık 30 dakika önce tüketildiğinde mide asidinden daha az etkileniyor. Bu durum probiyotiklerin bağırsaklara ulaşma ihtimalini artırıyor.

Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde tüketilen yoğurdun gün boyunca tokluk hissine katkı sağlayabileceğini ve gereksiz atıştırmaların önüne geçebileceğini ifade ediyor. Protein açısından zengin yoğurtların kan şekerindeki ani dalgalanmaları azaltabildiği de belirtiliyor.

GECE YEMEK DOĞRU MU?

Bazı kişiler yoğurdu gece tüketmeyi tercih etse de uzmanlar bunun kişiden kişiye değişebileceğini söylüyor. Sindirim sorunu veya reflü yaşayan kişilerde yatmadan hemen önce yoğurt tüketimi rahatsızlık yaratabiliyor. Bu nedenle gece tüketilecekse uyumadan en az 2-3 saat önce yenilmesi tavsiye ediliyor.

Uzmanların ortak görüşü ise tek bir "mükemmel saat" olmadığı yönünde. Ancak bağırsak sağlığı ve probiyotiklerden maksimum fayda elde etmek isteyenler için sabah kahvaltısında ya da ana öğünlerden yaklaşık yarım saat önce yoğurt tüketmek en mantıklı seçenekler arasında gösteriliyor. Düzenli tüketimin ise saatten daha önemli olduğu vurgulanıyor.