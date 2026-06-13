Uzmanlar, kalp sağlığını desteklemek için sadece meyve ve sebze miktarına değil, doğru besin seçimlerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Son araştırmalara göre flavanol adı verilen ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülen doğal bileşikler açısından zengin bazı besinler, kalp dostu beslenmede öne çıkıyor.

Uzmanların kalp için önerdiği 5 besin

1. Erik

Flavanol bakımından zengin meyveler arasında yer alan erik, antioksidan içeriğiyle kalp ve damar sağlığını destekleyen besinler arasında gösteriliyor.

2. Böğürtlen

Uzmanlar, böğürtlenin yüksek flavanol içeriği sayesinde dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini ifade ediyor.

3. Yaban Mersini

Kalp dostu beslenme denildiğinde ilk akla gelen meyvelerden biri olan yaban mersini, güçlü antioksidan özellikleriyle dikkat çekiyor.

4. Kiraz

Araştırmacılar, kirazın da flavanol açısından zengin seçenekler arasında bulunduğunu ve düzenli tüketimin dengeli beslenmeye katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

5. Bakla

Listede yer alan tek baklagil olan bakla, flavanol içeriğiyle kalp sağlığını destekleyen besinler arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, bu besinlerin günlük beslenmede düzenli olarak tüketilmesinin flavanol alımını artırabileceğini vurgularken, bir fincan yeşil çayın da bu faydalı bileşiklerin alınmasına önemli katkı sağlayabileceğini belirtiyor.