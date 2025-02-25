Tatil planları mı yapıyorsunuz? Mikroplara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

Otel odaları, temizlik personelinin yoğun bir şekilde çalıştığı yerlerdir ve bu nedenle bazı yüzeyler temizlik yapılmasa da temiz gibi görünür. TravelMath'in yaptığı bir araştırmaya göre, otel odalarının yüzeyleri genellikle bir evden, uçaktan veya okuldan çok daha kirli olabilir.

Uzmanlara göre, bir otel odasında dikkat edilmesi gereken en kirli 5 nokta şu şekilde:

Yatak örtüleri ve dekoratif yastıklar

Yatak örtüleri ve yastıklar, çarşaflar gibi sık yıkanmaz ve çoğu otel sadece gözle görülür lekeler ya da kokular olduğunda temizlik yapar. Bunun yerine, odada kaldığınız süre boyunca yatak örtülerinizi ve süslemeleri kaldırabilir, kumaş yüzeylere dezenfektan spreyi sıkabilir ya da seyahate özel bir yastık kılıfı getirebilirsiniz.

Telefon ahizeleri ve TV kumandaları

Otel odasında sıklıkla kullanılan telefon ve TV kumandaları, pek çok bakteri ve virüs barındırabilir. Araştırmalara göre, bu yüzeylerde soğuk algınlığı ve grip virüslerinin yanı sıra E. coli ve dışkı kalıntıları da bulunabilir. Kumandayı kullanmadan önce antibakteriyel bir mendille temizlemek alınan önlemlerden biri olabilir.

Banyolar

Otel banyoları her zaman göründüğü kadar temiz olmayabilir. Bir araştırma, otel duş başlıklarının, klozetlerden 25 bin kat daha fazla bakteri taşıyabileceğini gösteriyor. Bu yüzden duş almadan önce yüzeyleri dezenfekte etmek ve sıcak suyu bir süre açarak bakterileri temizlemek faydalı olacaktır.

Buz kovaları

Otelin buz kovası, farklı kullanım amaçları için de kullanılmış olabilir. Temizlik personelinden plastik kaplama isteyebilir ya da paketlenmiş buz almak daha güvenli olabilir. Bu sayede, bulaşma riski azaltılabilir.

Kahve makineleri ve cam eşyalar

Odadaki kahve makinesi yalnızca kahve değil, mikroplar da demleyebilir. Eğer makine düzenli olarak temizlenmiyorsa, bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşur. Bu yüzden kahvenizi barın kahve makinesinden içmek, daha güvenli bir tercih olabilir.