Japonya'da 28 Temmuz'da yerel saatle 16.27'de Kumamoto eyaletinde 10 kilometre derinlikte 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yangınlara, yol ve köprü çökmelerine yol açan sarsıntı eyalet genelinde geniş çaplı hasara neden oldu. D

epremde ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirirken, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, eyaletin farklı noktalarında çok sayıda kişinin mahsur ve kayıp durumda olduğunu açıkladı.

Bölgedeki 450 tahliye merkezinde yaklaşık 10 bin kişi barınırken, arama kurtarma çalışmaları için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ekipleri sevk edildi.

Afet bilişimcileri ve deprem güvenliği uzmanları, 2016 yılında bölgede 28 saat arayla yaşanan yıkıcı sarsıntıları hatırlatarak bu hafta içinde "Futagawa-Hinagu" fay hattında güçlü ve ardışık ikinci bir depremin tetiklenebileceğini bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Deprem ve Tsunami Risk Azaltma Uzmanı Kiyomoto Masaşi, sismik aktivitenin Kumamoto'nun iç kesimleri ile Yatsuşiro Denizi arasındaki yaklaşık 50 kilometrelik hatta devam ettiğini belirtti.

BENZERİ DAHA ÖNCE YAŞANDI

Bölgede 14 ve 16 Nisan 2016 tarihlerinde meydana gelen 6,2 ve 7 büyüklüğündeki ardışık ikiz depremlerde 277 kişi hayatını kaybetmişti.

Tokyo Üniversitesi Enformasyon Çalışmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Watanave Hidenori, sarsıntıyı "sığ bir iç kara depremi" olarak nitelendirerek, 2016'da kırılmayan bir fay segmentinin hareket etmiş olabileceğini değerlendirdi.

Watanave, güçlü artçı depremlerin yanı sıra heyelan, yangın, gaz sızıntısı ve aşırı yaz sıcaklarının ciddi ikincil riskler oluşturduğuna dikkati çekti. Deprem güvenliği uzmanı Moriwaki Yoşinori, 100 kilometreden uzun Futagawa-Hinagu fay hattında hareketlenmeler beklenebileceğini kaydetti.

AICAT Direktörü Nakahama Yoşikazu ise ulaşım yollarındaki hasar nedeniyle gıda ve tıbbi malzeme temininde aksamalar yaşanabileceğini belirterek, tahliye ve lojistik süreçlerinde deniz taşımacılığı ile helikopterlerin kullanılması gerektiğini vurguladı.