İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Kent genelinde yollar göle dönerken araçlar sel sularına kapıldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Fatih’te su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk ile Sarıyer’de sel sularını aşmaya çalışırken düşen 34 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Beykoz’da metrekareye 242 kilogram yağış düşerken kentte son 41 yılın en yüksek yağış değerlerinden biri kaydedildi.

İstanbul genelinde 2 bin 518 ihbar yapılırken Ayazağa’da mahsur kalan yaklaşık 200 çalışan ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul’da 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, kent genelinde su baskınlarına yol açtı.

HEYELAN RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da şiddetli yağışın ardından ortaya çıkan heyelan riskine dikkat çekti.

Kentte 63 ana dere bulunduğunu belirten Çalışkan, yoğun yağışla biriken suların akacak yol aradığını ifade etti.

Çalışkan, "İstanbul'un 63 tane ana deresi var. Yoğun yağışla biriken sular bu dereleri aradı akmak için. Ama maalesef bu derelerin hepsinin üzerinde ya AVM ya da binalar vardı" dedi.

Toprağın suya doyduğunu vurgulayan Çalışkan, yağışın ardından heyelan tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA 41 YILLIK YAĞIŞ REKORU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış değerlerinden birine ulaşıldığını açıkladı.

Şiddetli sağanak nedeniyle bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aştı.

İBB'nin paylaştığı verilere göre en yüksek yağış Beykoz'da ölçüldü.

Beykoz'u Eyüpsultan ve Sarıyer takip etti.

İlçelere göre kaydedilen yağış miktarları şöyle:

Beykoz: 242 kilogram

Eyüpsultan: 190,5 kilogram

Sarıyer: 187,9 kilogram

Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye 100 ila 230 kilogram arasında yağış düştü.

İstanbul'un birçok noktasında ise metrekare başına düşen yağış miktarı 100 kilogramın üzerine çıktı.

VALİLİK AÇIKLADI: 2 BİN 518 İHBAR YAPILDI

İstanbul Valiliği, şiddetli sağanağın kentte yol açtığı olumsuzluklara ilişkin bilançoyu paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu. Kent genelinde 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi sahada görevlendirildi.

Saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 2 bin 518 ihbar ulaştı.

İhbarların dağılımı şöyle açıklandı:

- Su baskını: 1.277

- Heyelan: 15

- Mahsur kalma: 47

- Ağaç devrilmesi: 13

- Çatı uçması: 2

Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yerine ilişkin ihbar alındı.