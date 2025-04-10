İstanbul Üniversitesi’nden akademisyenler Dr. Ali Derdar Gültek ve Dr. Uğur Emre Temelli, milletvekillerine megakentin yangın riskleriyle ilgili çarpıcı veriler sundu.

"500 NOKTADA EŞ ZAMANLI YANGIN TEHLİKESİ"

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Dr. Gültek, doğal afetlerin domino etkisi yaratabileceğini vurgulayarak, İstanbul’da öngörülen 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin, 500 doğalgaz servis kutusunda aynı anda yangın çıkarma ihtimali barındırdığını belirtti.

TARİHİ YARIMADA’DA BÜYÜK RİSK

Tarihi Yarımada’daki ahşap yapıların ciddi bir yangın tehdidi oluşturduğunu kaydeden Gültek, olası bir deprem sonrası çıkabilecek yangınlar için Boğaziçi Üniversitesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa geliştirdiği bir hasar tahmin modelinden bahsetti.

"YANGIN BARİYERİ DAHİ YOK"

Deprem sonrası yangınların ekonomiye büyük darbe vurabileceğini dile getiren Gültek, yaklaşık 10 yıl önce inceledikleri 60 büyük fabrikada temel bir yangın bariyerine dahi rastlamadıklarını aktardı.

Ayrıca, bu fabrikaların yüzde 70’inde yangın algılama sistemlerinin işlevsiz olduğunu, aydınlatma sistemlerinin ise neredeyse tamamen arızalı olduğunu belirtti.

TARİHİ YAPILARDA MÜDAHALE ZOR

Dr. Uğur Temelli ise, tarihi binalarda yangın çıktığında hem müdahalenin hem de korumanın çok zor hale geldiğini ifade ederek, “Bu yapıların kullanım amaçları çeşitlendi. Konut, okul ya da müze olarak kullanıldıkça yangın riski ve yükü yükseliyor” diye konuştu.

İstanbul’daki tarihi alanlarda geçmişte yaşanan yangınları anımsatan Temelli, “Bu bölgelerde yangın, geri döndürülemez bir tehlike yaratıyor. Özel bir dikkat ve çaba gerektiriyor” dedi.

YANGIN YÖNETİMİ İÇİN ÇAĞRI

Temelli, ulusal bir yangın veri sisteminin kurulmasının elzem olduğunu vurgulayarak, “Yangın yönetmeliği yenilenmeli, iş yerleri ve konutlar ayrı kategorilere alınmalı, Yangın Güvenliği Koordinasyon Merkezi ve Ulusal Yangın Laboratuvarı hayata geçirilmeli” önerisinde bulundu.