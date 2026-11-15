Özellikle dış cepheye bakan duvarlarda bulunan kalorifer petekleri, çalışırken ürettikleri ısının bir bölümünü arkalarındaki duvara aktarıyor. Yalıtımı yetersiz binalarda bu ısının bir kısmı dışarıya kaybolabiliyor. Uzmanlar, peteklerin arkasına yerleştirilen yansıtıcı malzemeler sayesinde bu kaybın azaltılabileceğine dikkat çekiyor.

PETEKLERİN ARKASINA ALÜMİNYUM KAPLI PANEL YERLEŞTİRİN

İngiltere merkezli enerji verimliliği kuruluşu Energy Saving Trust, özellikle yalıtımı bulunmayan dış duvarlardaki radyatörlerin arkasında ısı yansıtıcı paneller kullanılmasını öneriyor.

Alüminyum kaplı bu paneller, radyatörden duvara doğru yayılan ısı ışınımının bir bölümünü yeniden odanın içine yönlendiriyor. Böylece duvarın gereksiz yere ısınması azaltılırken, kaloriferden elde edilen ısı daha verimli kullanılabiliyor.

Uygulama için radyatör ile duvar arasına uygun ölçülerde kesilmiş yansıtıcı paneller yerleştiriliyor. Ancak mutfaklarda kullanılan sıradan alüminyum folyo yerine, bu amaçla özel olarak üretilmiş yalıtımlı panellerin tercih edilmesi öneriliyor.

FATURAYI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Yöntemin en önemli avantajı, mevcut kalorifer sisteminde büyük bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan uygulanabilmesi. Özellikle eski ve duvar yalıtımı zayıf binalarda ısı kaybının azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.

Isının daha fazla bölümünün oda içinde kalması, istenilen sıcaklığın korunmasını kolaylaştırarak enerji tüketimini azaltabiliyor. Bununla birlikte sağlanacak tasarruf miktarı, binanın yalıtımına, peteklerin konumuna ve ısıtma sistemine göre değişiklik gösteriyor.

Uzmanlar, panellerin kaloriferlerin hava dolaşımını engellemeyecek şekilde yerleştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca peteklerin önünün büyük mobilyalarla kapatılmaması ve perdelerin radyatörlerin üzerine sarkmaması da ısının odaya daha iyi yayılmasına yardımcı oluyor.