Taze bir salkım üzümde sapın yeşil ve canlı görünmesi, tanelerin ise salkıma sıkıca bağlı olması gerekiyor. Kurumuş veya kahverengiye dönmüş saplar, üzümün uzun süre beklemiş olabileceğine işaret ediyor.

SAPIN RENGİ VE TANELERİN DURUMU ÖNEMLİ

Uzmanlar, üzüm seçerken sapın esnekliğini korumasına dikkat edilmesini öneriyor. Sap kolay kırılıyor veya tamamen kurumuş görünüyorsa ürünün tazeliği azalmış olabilir. Bunun yanında tanelerin dolgun, sert ve ezilmemiş olması da kaliteyi gösteren önemli işaretler arasında yer alıyor.

Üzümün üzerinde bulunan ince, mat beyaz tabakanın silinmemiş olması da olumlu bir gösterge kabul ediliyor. Bu doğal tabaka meyveyi dış etkenlere karşı korurken, üzümün fazla elle temas etmediğini de gösteriyor.

SADECE RENGE BAKARAK KARAR VERMEYİN

Üzümün rengi tek başına tazelik hakkında kesin bilgi vermiyor. Çünkü siyah, kırmızı ve yeşil üzüm çeşitleri doğal olarak farklı tonlarda olgunlaşıyor. Bu nedenle seçim yaparken yalnızca renge değil, sapın canlılığına, tanelerin salkıma sıkı şekilde bağlı olmasına ve genel görünümüne birlikte dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.

Ayrıca ezilmiş, çatlamış ya da küflenme belirtileri gösteren tanelerin bulunduğu salkımların tercih edilmemesi öneriliyor. Sağlam saplı, dolgun taneli ve doğal koruyucu tabakasını koruyan üzümler hem daha uzun süre tazeliğini koruyor hem de lezzetini daha iyi muhafaza ediyor.