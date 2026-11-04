Dünyanın en köklü bağcılık merkezlerinden Fransa'nın güneyinde, geleneksel tarım yöntemlerinin tıkanması ve kavurucu sıcakların su kaynaklarını tüketmesi üzerine yerel bir üretici radikal bir adım attı. Kimyasal ilaçlara rağmen yabani otlardan kurtulamayan ve tabanı adeta beton gibi sertleşen bağın ortasına 13 yıl önce sadece 8 keçi bırakıldı. Traktörün, suni gübrenin ve zehirli tarım ilaçlarının tamamen yasaklandığı arazide yaşananlar, uzmanları bile şaşırttı.

TRAKTÖR VE KİMYASALLARI TAMAMEN YASAKLADI

Arazide serbestçe dolaşan keçiler, asma gövdelerine zarar vermeden toprağın özsuyunu çalan yabani otları adeta canlı bir biçme makinesi gibi temizlemeye başladı. Kimyasal ot öldürücülerin toprağa karışması tamamen engellendiği gibi, hayvanların sivri tırnak darbeleri ağır traktör tekerleklerinin yarattığı taban sertliğini kırarak toprağı havalandıran doğal bir çapaya dönüştü. Tek bir gram suni gübre kullanılmayan arazide, keçilerin doğal gübresi kavurucu sıcak altında toprağı organik azot ve zengin minerallerle doyurdu.

13 YILIN SONUNDA 8 KEÇİ İMKANSIZI BAŞARDI

Aradan geçen 13 yılın ardından ziraat fakültelerinden toprak bilimcileri sahaya inip numuneler topladığında ortaya çıkan tablo uzmanları hayrete düşürdü. Çölleşme tehlikesi altındaki arazide organik madde miktarı ve mikrobiyolojik canlılık, kimyasala boğulan komşu bağların katbekat üzerine çıktı. 8 keçiyle başlayan küçük sürü çoğalırken, asmaların üzüm rekoltesi rekor kırarak komşu parselleri neredeyse ikiye katladı.

SIFIR MASRAFLA EN KALİTELİ HASADI TOPLADI

Sıfır mazot, sıfır kimyasal ve sıfır gübre maliyetiyle toplanan üzümler, aroma zenginliği ve kalitesiyle uluslararası yarışmalarda en yüksek dereceleri aldı. Doğanın kendi dengesine bırakıldığında yapay kimyasallardan çok daha kusursuz çalıştığını kanıtlayan bu Fransız mucizesi, iklim kriziyle boğuşan çiftçilerine ilham oldu.